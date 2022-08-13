林佳辰姊姊神似《做工》女神 一摘口罩IG漲粉15倍
詹仁雄一句「我們要為台灣娛樂界創造新的話題，不能只剩下印度神童新聞可以討論，這是大人該做的事」，成功打造新品種男團選秀節目《原子少年》，也捧紅一票潛力新星，被公認為「顏值天花板」、「天選之人」的地球成員林佳辰（Summer），曾在總決賽與親姊姊一同受訪，而討論女方美貌的輿論，從錄影現場迅速擴散到社群媒體、論壇，讓姊姊的個人IG不到1個月漲粉15倍。
林佳辰二姊「米安」今年24歲，是水瓶座美女，有張鵝蛋臉、水漾媚眼、勻稱身材及酥麻奶音，長相神似演出《網紅的瘋狂世界》、《做工的人》、《神之鄉》的新生代女演員項婕如，也有歌手丁文琪的影子，IG上的照片，多走甜美路線或潮妹風格，偶爾穿小可愛、露背裝或比基尼小秀性感，她出遊時曾被誤認是日本人，也被友人說存在藝人特質，只不過弟弟搶先一步出道。
《原子少年》播出期間，有「原子3寶」的趣聞在網路流傳，除了「承隆的饅頭」、「小孩的冰塊」就是「佳辰的姊姊」，在拍團綜時，林佳辰被好友以「想追妳姊」的惡整來電惹毛，當場爆粗口，從此被虧是「姊控」，米安在節目中摘下口罩露臉，Ella驚叫「天啊！好漂亮！笑容好可愛！」坤達忍不住說：「這家人的基因真的...」
向來審美標準嚴苛的網友，對米安的外型一面倒給好評，認為不是讓人臉盲的網紅臉，「在學校滿多男生會喜歡的那種天然系美女，男友看了直接說，這在學校一定很多人追，連我是女生看了都喜歡」、「超漂亮，拿下口罩更驚豔」、「姊弟倆的氣質都很好」、「難怪那時候少年都假裝想追姊姊」、「也太正」、「戀愛了，姊姊表現的好自然可愛，長相只是額外加分」、「他們家的基因真的好誇張」。
米安曾在IG上說「下雨天還被我弟拉去頂樓幫他拍照」，因此有不少美照出自林佳辰之手，一路以來陪伴、支持弟弟逐星夢的她，在林佳辰2019年獲得新光盃街舞大賽團體冠軍時發文說：「以前可能只覺得有弟弟很方便，可以幫忙跑跑腿、搬東西，現在覺得有你這個又高又帥，又會唱歌又會跳舞，還很愛跟我借錢的弟弟很驕傲！」不難看出兩人是相愛相殺卻又關係緊密的手足。（編輯：楊穎軒）