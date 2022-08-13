台南市議員參選人呼籲保留長勝綠地 懇請市府重視民意

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姚正玉表示，市府近來積極行銷長勝公園，強調公園去年獲得「全球卓越建設獎」環境類銀獎；也被衛福部國民健康署評選為「台灣健康城市暨高齡友善城市獎」之綠色城市獎，但卻又傳出市府同意讓內政部營建署在長勝營區市地重劃文教區上規劃設置青年社會住宅，讓市民及公園附近居民不禁覺得錯愕。
民榮社區發展協會理事長蔡榮坤、執行長張哲瑋、居民陳李田、鄭敏慧、潘哲嘉表示，長勝營區都更與防洪公園開發，公園文教用地才短短不到2、3年就要變更為社會住宅使用，政府無視城市規劃，草率決策、無視民意，讓居民很遺憾。
姚正玉、張哲瑋指出，該社會宅的用地已佔用「文教區」絶大部份精華地段，將嚴重影響「文教區」未來規劃使用，侵蝕周邊市民文化教育權益。另一方面，依現在規劃之「青年社會住宅」近公園綠色地帶，且樓高13層，將嚴重阻擋樹木賴以生存的太陽光線，如此將扼殺樹木生命。
姚正玉和張哲瑋強調，市府興建社會住宅提供弱勢或青年租用是必要政策，大家都願意支持，但長勝營區是新營南端城區僅有的一塊防洪公園與數幾十年才育成的茂密林木，公園美名、美景得來不易，破壞毀損只是瞬間。所謂錯誤的決策，比貪污還可怕，在文教用地上興建社會宅茲事體大，希望政府重新考量，把城南唯一的防洪公園留給市民及後代子孫，保護我們居住環境。