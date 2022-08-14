宋智孝「超美洋裝」旅遊 金鍾國傻了：妳是去勾引男人嗎
南韓長壽節目《Running man》開播滿600集時，製作單位特別推出「600特輯與觀眾一起同行」，主持人劉在錫非常感謝觀眾一路的支持，以及相伴走過12年的製作單位。製作單位讓成員穿最想炫耀的私服開場，池錫辰一身名牌現身，立刻被說喜歡把大大的logo穿在身上，宋智孝則是穿連身洋裝，她提到曾穿同款出國，當時被金鍾國問了一句：「妳是去勾引男人嗎？」玩笑話備受指責，劉在錫則穿著運動服，讓池錫辰感到疑惑：「這哪有時尚感？」
節目中，成員聽到需要做到足夠的播出量抱怨連連，認為特輯是要大家放鬆，卻又搬出播出量，著實逼人，全昭旻甚至被點名對播出量不關心，全昭旻哀怨說：「我壓力很大啊！」若拍攝達成播出量，錄影結束後大家打招呼的氣氛會不一樣，製作單位也會說：「昭旻今天辛苦了」、「昭旻妳是《RM》的寶物」，若那天表現不好，對方說完辛苦後，就會轉頭去找劉在錫，正眼都不看一下。
順應網友按讚最多的單元提案，製作單位讓成員扮演與自己不符合的角色，像是金鍾國變成柔弱紙片人，全昭旻穿上韓服成為守禮少女等，成員都樂在其中。當梁世燦教宋智孝學流行語時，全昭旻質問語氣，卻被梁世燦和宋智孝糾正，全昭旻便馬上變守禮乖巧少女。《Running man》14日在中天綜合台晚間6點、中視週日晚間10點播出。