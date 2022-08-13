柴智屏多病纏身！靠「滾筒運動」拾健康　邀王彩樺作伙滾

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不過，成功的背後也帶給她身體很大的代價，坦言當時身體狀況很差，陸續得了腸胃、免疫系統、筋骨、視力出問題，胃食道逆流、腸胃炎、貧血、蕁麻疹、子宮肌腺症等8個疾病，「每天去不同科看醫生，他們都說三餐飯後吃藥，吃完不同藥後我也胃痛，所以變得很無助」，但也讓柴智屏意識到如果沒有健康身體，再多事情也是無意義的。
在健康問題不斷纏身的狀況之下，柴智屏也開始研究中醫、西醫、物理治療以及民俗療法等等，但她也才發現「只能夠靠自己」，才能改善健康，因此才把這段時間獲得的健康資訊，透過書本分享給大家。
柴智屏在因緣際會下接觸到滾筒運動，她也透露親身試驗的想法「在第一天滾完滾筒後，就有很直接的感受」，後續也發現能藉由滾筒瘦身、排毒，精神也會變好，進而推薦給身邊的親朋好友、藝人。柴智屏也提到像劉奕兒、項婕如等人都很有感受，不過成效最好的是演員段鈞豪，曾和他談過「身材會受限角色」，才推薦他滾筒運動，沒想到不到三個月身形有明顯變化！
王彩樺今天也來到現場，體驗滾筒課程，她表示因為工作行程忙碌，只能透過打羽球、爬樓梯等等來運動，近期才與柴智屏學習滾筒課程，坦言身體放鬆了不少、血液循環也更好了。兩人也在現場直接「滾起來」，讓王彩樺痛得哀哀叫，讓現場歡笑聲不斷。
滾筒運動對於身材、精神有益，被問到有為此增加不少桃花嗎？柴智屏也幽默回答「我期待我桃花變多，也泛指人緣呀，桃花變好、人緣也會變好呀」，也讓王彩樺開玩笑說「歡迎撥打電話，報名來買書啦！」