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力挺李俊俋當市長　蔡英文期盼嘉義縣、市合作發展

▲蔡英文與李俊俋、王美惠等人參拜嘉義市大天宮。（圖／民進黨提供）
▲蔡英文與李俊俋、王美惠等人參拜嘉義市大天宮。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-08-13 17:51:222022-08-13 17:56:36

兼任民進黨主席的總統蔡英文今（13）日結束嘉義市興村社區長青食堂參訪後，隨即在黨籍嘉義市長參選人李俊俋、黨籍立委王美惠、法務部次長蔡碧仲、嘉義市小英之友會總會長黃淑英及地方黨公職陪同下，到嘉義市大天宮五穀王廟與嘉邑九華山地藏庵參拜。蔡英文致詞時提到，無人機國家隊最大聚落就在嘉義，屆時嘉義市就可以撐起都會區的生活支持。此外，如果將來嘉義縣、市可以合作，機會無窮，加上中央投入資源全力相挺，未來很有條件。

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▲蔡英文赴嘉義市嘉邑九華山地藏庵參拜，李俊俋、王美惠等人一同現身。（圖／民進黨提供）
▲蔡英文赴嘉義市嘉邑九華山地藏庵參拜，李俊俋、王美惠等人一同現身。（圖／民進黨提供）
蔡英文今天在黨公職陪同下進行輔選行程，大天宮廟方特別邀請蔡英文為全新打造的九龍鑾轎揭綵、請神登轎，並向廟中主神神農聖帝祈求台灣國泰民安。結束大天宮參拜後，她來到嘉義市另一信仰中心九華山地藏庵參拜。

蔡英文表示，李俊俋過去曾擔任嘉義市副市長、立委、總統府副秘書長，經歷很豐富，對政策的想法能跳脫出現在的框架，也可以考慮嘉義市要何去何從，他希望未來嘉義市的發展要跟嘉義縣一起。這段時間大家各自發展，受到限制，如果將來嘉義縣、市可以合作，機會無窮，加上中央投入資源全力相挺，未來很有條件。

蔡英文說，烏克蘭戰爭裡面，無人機四處飛，台灣也有基礎，希望無人機可以在送貨、緊急救難、國防上起作用，是下個世代最重要的科技和產業，現在重心正放在嘉義縣。

蔡英文說，現在很多廠商、國家機構都集結在那邊，希望變成無人機最重要的地方，領先全世界其他地方，如果做得好，說不定就會像半導體一樣，無人機國家隊最大聚落就在嘉義。很多跟無人機相關的高科技、相關產業就會到嘉義來，這時候嘉義市就可以撐起從業人員的食、衣、住、行等都會區的生活支持。

蔡英文期待，李俊俋如果能當嘉義市長，嘉義縣有翁章梁，2人將來要把嘉義縣市一起發展。李俊俋對中央政府、地方需求都很清楚，所以他協調中央地方，讓要做的事情有足夠資源，嘉義市長未來最好的人選就是李俊俋。

蔡英文表示，她過去幾次選舉，都在嘉義市得到很大的支持，在民進黨低迷的時候，嘉義市民有情有義。此次嘉義市民如果能再次支持李俊俋，讓他當選嘉義市長，加上嘉義縣民力挺翁章梁，2人將來要把嘉義縣市一起發展。李俊俋對中央政府、地方需求都很清楚，所以他協調中央地方，讓要做的事情有足夠資源，嘉義市長未來最好的人選就是李俊俋。

▲蔡英文表示，（圖／民進黨提供）
▲蔡英文表示，李俊俋對中央政府、地方需求都很清楚，所以他協調中央地方，讓要做的事情有足夠資源，嘉義市長未來最好的人選就是李俊俋。（圖／民進黨提供）

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