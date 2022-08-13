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台灣之光！建中樂旗隊獲「世界行進管樂賽」最高級別季軍

▲建中樂旗聯隊前進荷蘭參加4年一次的世界行進管樂賽（WMC），獲得最高級別季軍榮耀。（圖／建國中學樂旗隊提供）
▲建中樂旗聯隊前進荷蘭參加4年一次的世界行進管樂賽（WMC），獲得最高級別季軍榮耀。（圖／建國中學樂旗隊提供）

記者鄭妤安／台北報導

2022-08-13 18:36:312022-08-13 18:40:06

國內行進樂旗首屈一指的建中樂旗隊，今（2022）年前進荷蘭參加4年一次的世界行進管樂賽（WMC），於今（13）日傳出捷報，建中樂旗隊於賽中表演貝多芬等4位偉大作曲家組曲「英雄之心（Heroic hearts）」，以92.23的高分獲得最高級別季軍，成立至今40年，歷年來經常於暑假期間出國參賽、演出，此次已是第13次獲得前3名的佳績。

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▲建中樂旗隊於WMC大賽中表演貝多芬、莫札特、威爾第和拉赫曼尼諾夫等四位偉大的作曲家組曲「英雄之心(Heroic hearts)」，以92.23的高分獲得最高級別季軍。（圖／建國中學樂旗隊提供）
▲建中樂旗隊於WMC大賽中表演貝多芬、莫札特、威爾第和拉赫曼尼諾夫等4位偉大的作曲家組曲「英雄之心(Heroic hearts)」，以92.23的高分獲得最高級別季軍。（圖／建國中學樂旗隊提供）

WMC素有音樂屆奧運的美稱，建中樂旗隊於2022年能再度獲邀參賽，並以92.23的高分，獲得甲組表演比賽第3名的佳績。 建中樂旗隊回首2021年報名時，正是台灣疫情嚴峻時刻，出國參賽似乎遙不可及，然而，學生參賽的心堅定不移，所幸比賽日前，各國疫情日漸緩和，建中樂旗聯隊成功前進荷蘭挑戰世界行進管樂。

建中樂旗隊發布的新聞稿揭露樂旗隊訓練歷程，比賽前教練團規劃2周鐵人般的集訓，成員們頂著37、38度的高溫，每天從早上8點訓練到晚上8點，除了一周內要背熟70幾張圖形，高溫燒烤下銅管的導熱效應，更讓學生們的嘴唇燙傷的不在少數，無數次的步伐練習，腳底水泡、扭傷、肌肉拉傷和中暑的不勝枚舉，但成員不為所懼，在實現夢想、為國爭光的動力驅使下，依然堅持訓練到底。

建中樂旗隊於賽中詮釋貝多芬、莫札特、威爾第和拉赫曼尼諾夫等四位偉大的作曲家的組曲「英雄之心（Heroic hearts）」，一整場9分多鐘的表演，展現的精神正如表演曲目一般，訴說在艱難時刻裡，世界上的英雄有各種面貌，有些在強大的悲傷中仍能鎮定，有些奮勇對抗，有些療癒人心，帶來希望，整場表演時而壯闊激昻，時而柔軟，成功貫穿全場。

建中樂旗隊是台灣非常少數，透過樂器演奏以及肢體動作，加上精準的行進、舞蹈、戲劇、道具的操控等呈現表演，每一次的出國比賽，不僅是建中樂旗聯隊為自己贏得勝利，也讓中華民國的國旗隨著建中樂旗隊的足跡，飄揚在世界各國，讓世界看到台灣。

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