台灣之光！建中樂旗隊獲「世界行進管樂賽」最高級別季軍

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WMC素有音樂屆奧運的美稱，建中樂旗隊於2022年能再度獲邀參賽，並以92.23的高分，獲得甲組表演比賽第3名的佳績。 建中樂旗隊回首2021年報名時，正是台灣疫情嚴峻時刻，出國參賽似乎遙不可及，然而，學生參賽的心堅定不移，所幸比賽日前，各國疫情日漸緩和，建中樂旗聯隊成功前進荷蘭挑戰世界行進管樂。
建中樂旗隊發布的新聞稿揭露樂旗隊訓練歷程，比賽前教練團規劃2周鐵人般的集訓，成員們頂著37、38度的高溫，每天從早上8點訓練到晚上8點，除了一周內要背熟70幾張圖形，高溫燒烤下銅管的導熱效應，更讓學生們的嘴唇燙傷的不在少數，無數次的步伐練習，腳底水泡、扭傷、肌肉拉傷和中暑的不勝枚舉，但成員不為所懼，在實現夢想、為國爭光的動力驅使下，依然堅持訓練到底。
建中樂旗隊於賽中詮釋貝多芬、莫札特、威爾第和拉赫曼尼諾夫等四位偉大的作曲家的組曲「英雄之心（Heroic hearts）」，一整場9分多鐘的表演，展現的精神正如表演曲目一般，訴說在艱難時刻裡，世界上的英雄有各種面貌，有些在強大的悲傷中仍能鎮定，有些奮勇對抗，有些療癒人心，帶來希望，整場表演時而壯闊激昻，時而柔軟，成功貫穿全場。
建中樂旗隊是台灣非常少數，透過樂器演奏以及肢體動作，加上精準的行進、舞蹈、戲劇、道具的操控等呈現表演，每一次的出國比賽，不僅是建中樂旗聯隊為自己贏得勝利，也讓中華民國的國旗隨著建中樂旗隊的足跡，飄揚在世界各國，讓世界看到台灣。