今夏最盛大！「高雄海洋派對」愛河灣熱鬧登場

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活動包含「遊艇派對、水域遊憩活動、藝人演唱、海洋餐桌、創意展演、海洋市集、海洋親子互動體驗、重帆運動賽事、遊艇產業展覽」等。活動期間愛河灣充滿國外海陸慶典氛圍，碼頭上集結各式船艇停泊，海域上除了重型帆船雙港挑戰賽與競速賽之外，今年首次登場的「海洋餐桌活動」，民眾可搭乘遊艇行經新光碼頭、紅毛港，沿岸邊的特色餐廳直接將熱門、特色招牌菜送上船，在遊艇上享用高雄必吃的人氣美饌。
陸域上在高雄流行音樂中心鯨魚堤岸周邊，除了有場面盛大的遊艇展覽、海洋市集，喜歡音樂的民眾，也在現場觀賞到魏如萱、滅火器等藝人演唱或選擇參加遊艇電音派對，從早一路嗨到夜晚。
參與「夜宿遊艇」的民眾將於愛河灣海面上在貓爪抓、塔仔不正經、無所事事小海豹、ㄇㄚˊ幾兔、豆卡頻道、PP mini小小企鵝這六隻貼圖大明星的陪伴下一夜好眠。
今年高雄海洋派對活動作為一系列親海活動首部曲，週末兩天的精彩活動玩不夠，夏日水上活動在8月15日至28日還可以繼續玩。此外，9月10日至11日 「2022高雄SUP立式划槳邀請賽」二部曲，與9月17日至18日 「高雄城市全國龍舟錦標賽」三部曲緊接著登場，讓高雄市民的週末時光經常能與海相伴。