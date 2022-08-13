李子森害羞合體螢幕CP　楊繡惠激動喊「全部脫掉」

李子森參加《超級偶像》並以冠軍出道，至今已有11年，今（13）日在Zepp New Taipei宏匯廣場舉辦首場大型演唱會「森聲呼喚」，演唱會上邀來黃妃與螢幕CP杜忻恬擔任嘉賓，李子森與杜忻恬的曖昧互動，引起全場觀眾尖叫，在台下當觀眾的楊繡惠還拱李子森把衣服全部脫掉。
李子森身穿紅黑格子西裝登場，演唱江蕙的《花若離枝》相當揪心，為演唱會揭開序幕。演唱會從製作到今天開唱，3個月以來，他對於歌單相當頭痛，最後選定多位天王天后的經典好歌，一連飆唱《絕情雨》、《風塊哭》、《愛情列車長》等歌曲，透過歌聲向樂壇前輩們致敬。他回首這一路以來的打拚，表示：「在2011年我第一次上電視唱歌，什麼都不懂，意外開啟我唱歌的人生。轉眼過了11年，我找到一件事，堅持！發現音樂可以帶給大家幸福，堅持到今天我終於可以辦演唱會，非常感謝今天到現場的每一個朋友，帶給我與演唱會團隊很大的信心。」他在台上褪去外套，楊繡惠在台下大聲喊話：「全部脫掉！」惹得笑聲不斷。
演唱會驚喜連連，首先登場第一位嘉賓就是金曲歌后黃妃，身為同門師姐，黃妃一直對於這位師弟相當疼愛照顧，這次更專程北上獻聲力挺，兩人合唱浪漫情歌《甜甜甜》；第二位嘉賓則是「螢幕CP」杜忻恬，在這麼重要的舞台聚首，一出場便引來台下粉絲鼓譟叫好，兩人對唱歌曲《愛情限時批》、《愛情你比我想的閣較偉大》，雙方還貼心互相幫對方脫外套，接著玩起速配大哉問，一連被逼問：「欣賞對方什麼」、「願意在一起嗎？」兩人既尷尬又曖昧的回應讓台下笑聲不斷。