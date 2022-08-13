頑童合體了！他們全衝上台 瘦子自爆「現在都住豪宅」
金曲嘻哈天團頑童MJ116由小春、大淵、瘦子組成，2018年宣布單飛不解散，其中成員瘦子E.SO從昨（12）日起，一連3天在台北小巨蛋舉辦「地囚人」演唱會。在單飛不解散期間，3人都各自發展，今（13）日兩人也都為了相挺好兄弟瘦子的演唱會，二話不說相挺到底，睽違四年，繼2018年頑童幹大事演唱會後，頑童再度合體嗨翻小巨蛋。
瘦子在唱完《懂我意思嗎》與《自己都不自己》組曲後，他提起過去做音樂的心酸：「以前都在頂樓加蓋的地方錄音，每次都要爬60幾階上去。」而後又開玩笑的說：「現在都住豪宅，好啦，一點點炫富就好。」接著感性的表示，很開心這些年來越來越多人做嘻哈音樂，也不忘稱讚幫忙合唱的HowZ的音樂很棒。
在DJ秀之後，頑童3人的剪影在MJF的logo前出場，讓全場觀眾尖叫連連，接下來一連串頑童MJ116的經典嗨歌《MJFRESH GAME》、《Southside》、《幹大事》等連發，頑童唱到《生煎包》時開始延著走道往後面舞台移動，一直到控台後方的小舞台演唱，讓3樓的歌迷們也可以更近距離的看到，讓歌迷們都大呼興奮，大淵表示：「今天突然很想講話，我想今天的日子滿特別，因為四年前，頑童『幹大事』演唱會也是在這裡。」瘦子開玩笑的說：「我們永遠都在轉老粉絲的錢，這些老鄉很像家人，我看到孕婦在下面，希望你們繼續懷孕、繼續『做人』。」演唱《辣台妹》時，頑童演出時一定要有的穿著丁字褲的火辣舞者出場，再度讓全場沸騰。