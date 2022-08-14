李玉璽主持《鴻門家宴》有感 「其實婚姻沒那麼可怕」
全新一季《鴻門家宴 婆媳廚房》將於8月14日晚間8點於華視無線首播，節目主持人之一李玉璽特別接受華視專訪暢談主持經驗與趣事，本季節目以「婆媳廚房」為主題，邀集夫妻與婆婆一同組隊參與廚藝PK賽，李玉璽被問及看到這麼多對家庭齊心完成料理後，是否會嚮往和家人一同做菜時，他透露目前工作都忙到比較晚，很難參與到家人料理的前置作業時間，笑說：「最常就是被媽媽問是否回家吃晚餐？」未來如果有時間，廚藝更進步的狀態下也是很希望能做料理給家人品嚐。原本李玉璽以為在節目過程中看到很多婆媳吵架，但後來發現其實更多婆媳之間充滿愛的舉動，讓他也感受到「其實婚姻沒有那麼可怕」，而目前29歲的李玉璽聊到是否有準備邁入婚姻家庭時，李玉璽表示，「是會嚮往婚姻這件事情，但目前還不在我的規劃內。」
李玉璽的父親李亞明日前也特別到《鴻門家宴 婆媳廚房》擔任座上嘉賓，讓李玉璽相當地緊張並笑說：「我爸爸是一個不太受控的人，很擔心他不照節目流程走，錄影前一天我還特別提醒他看過節目訪綱嗎？結果他回我他刪了！」還好李亞明只是開玩笑，錄影當天很順利力挺擔綱主持的兒子完成錄影，讓李玉璽笑著稱讚「爸爸最棒了！」日前剛過父親節，聊到今年如何幫父親李亞明慶祝時，李玉璽透露因為疫情關係全家很久沒有一起外出吃飯，難得趁這一次父親節，全家三人特別去吃了父親心心念念的燒肉。此外，在父親節前夕他也特別送了一雙要價近萬元的拖鞋給父親，他笑著說：「我爸爸只穿拖鞋，什麼精品拖鞋都有，因為他不會自己買鞋，所以我每年都會送一雙新的給他。」李玉璽也透露目前送過父親最貴的LV拖鞋要價約兩萬左右。
原本不太懂廚藝的李玉璽，在本季節目中特別和料理達人索艾克合作「Dino小廚房」單元，兩人一同料理美食，李玉璽透露最讓自己驕傲的一道菜就是「高麗菜可麗餅」，因為料理時要抓緊時間，還需要翻鍋，沒想到很快就成功了，讓李玉璽的媽媽看到他會翻鍋感到驚艷，讓他特別有成就感。他也特別感謝索艾克每次都把食材準備好，笑說：「照著他指導的步驟程序走，就不會差太多！」而經紀人也爆料李玉璽日前上索艾克頻道料理時鬧出了笑話，把食材中的陳皮當成木耳乾，索艾克當下看了都傻眼，讓李玉璽坦言自己在料理方面，還有很多地方需要進步，而目前積極宣傳新歌《厭倦》的他也表示，未來有機會還是會想繼續嘗試主持料理節目，直言：「很有趣，也真的學到不少東西。」
《鴻門家宴》去年首度推出後，除了在台灣引起美食實境風潮，更在東南亞多個國家播出後引起熱烈討論，全新一季《鴻門家宴 婆媳廚房》以更大規格、更多內容、更豪華的陣容跟大家見面，婆媳聯手，中間夾著兒子，究竟是助力還是阻力？端出驚艷料理同時，是否還能維持家庭和諧？每集還將加入任容萱、林美秀、王彩樺、劉品言、詹姆士、曾國城、巴鈺等不同大咖擔綱客座評審，更多趣味挑戰、協力闖關的全新內容，不容錯過《鴻門家宴 婆媳廚房》每週日晚間8點在華視播出，每週五晚間10點在衛視中文台首播。（編輯：楊穎軒）