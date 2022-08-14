獨／國慶典禮大亮點！京都橘高校吹奏樂部受邀來台演出

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日本學校所謂的「吹奏樂部」，在台灣就是「管樂社」。在管樂風氣相當盛行的日本，創立於1961年的「橘高校吹奏樂部」是其中的佼佼者，每年參加全日本吹奏樂大賽和全日本行進吹奏大賽，屢次獲得金獎，是吹奏樂聯盟的傳統強校之一。其口號是「精力滿滿，笑容滿滿，夢想滿滿」（元気いっぱい！笑顔いっぱい！夢いっぱい！）
橘高校吹奏樂部的表演影片，在YouTube上的點閱率動輒高達數百萬、數千萬次。而日本知名動漫《吹響吧！上低音號》（日語：響け！ユーフォニアム），其中的「水色惡魔」立華高校，就是以「橘色惡魔」橘高校為原型。
據了解，今年適逢日台交流協會成立50周年，另為延續去年「台日友情」系列活動的成果，今年國慶籌備委員會（下稱慶籌會）便有意邀請日本相關團體來台交流；而邀請京都橘高校吹奏樂部，最初的發想則是來自於文化總會秘書長李厚慶的點子。
知情人士透露，文總為慶籌會的常務委員，在討論邀請演出團隊時，李厚慶建議，近年國慶國軍樂儀隊或北一女樂儀隊等演出深受民眾喜愛，而橘高校吹奏樂部的表演風格，與台灣常見的形式非常不同，其隊形、動作、曲目生動活潑，帶出歡樂及開朗的氛圍。兩種演出風格若能交流，在台日攜手抗疫、期盼早日揮別疫情的此刻別具意義。
日前，應邀出席國慶籌備會議的台灣管樂界人士，在得知橘高校可能來台表演的安排後，消息曾一度在台灣管樂圈內傳開。《NOWnews今日新聞》獨家掌握，經慶籌會、日台交流協會、文化總會、以及日本京都橘高校等四方歷經數月的密集磋商，完成交通、住宿、行程以及學生家長溝通等協調工作後，現在才終於定案。
橘高校吹奏樂部預計將動員近百位同學大陣仗來台，且校方、學生及家長得知有機會在台灣的國家慶典上表演，也感到非常期待。
針對日本橘高校吹奏樂部應邀來台參與國慶演出一事，文總回應表示，非常期待國慶表演節目能夠更精彩、更多元，文化總會將持續協助，不過相關規劃及內容，尊重慶籌會的正式宣布。