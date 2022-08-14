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獨／國慶典禮大亮點！京都橘高校吹奏樂部受邀來台演出

▲《NOWnews今日新聞》掌握獨家消息，今（2022）年10月的國慶典禮，確定將邀日本超高人氣的管樂名校「橘高校吹奏樂部」來台參與演出。（圖／取自京都橘高等學校官網）
▲《NOWnews今日新聞》掌握獨家消息，今（2022）年10月的國慶典禮，確定將邀日本超高人氣的管樂名校「橘高校吹奏樂部」來台參與演出。（圖／取自京都橘高等學校官網）

記者鄭宏斌／台北報導

2022-08-14 16:39:172022-08-14 16:40:59

在日本管樂界享有超高人氣的「京都橘高等學校吹奏樂部」（即「管樂社」），是日本管樂大賽的常勝軍，屢獲金獎，也常受邀赴國外演出，由於團員身穿橘色制服，故有「橘色惡魔」稱號。《NOWnews今日新聞》掌握獨家消息，知情人士證實，台灣今年10月的國慶典禮，確定將邀橘高校吹奏樂部來台參與演出，並與台灣的中學樂儀隊交流，屆時近百名管樂少女的演出陣容，勢將成為這次國慶典禮上的超級亮點。

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歷年來國慶表演的其中一個亮點，即為國防部示範樂隊加三軍樂儀隊的聯合演出，儀隊的隊形變化，配上樂隊的旋律，每年都大受好評。據了解，今年國慶籌備委員會確定邀請橘高校吹奏樂部來台，有別於三軍樂儀隊的嚴肅陽剛，橘高校吹奏樂部則是充滿青春朝氣，百名穿著橘色短裙的少女在吹奏時不止行進（marching）和走位，更會加入活潑的舞蹈與甜美笑容，邊吹邊跳是其特色，相當吸睛。

日本學校所謂的「吹奏樂部」，在台灣就是「管樂社」。在管樂風氣相當盛行的日本，創立於1961年的「橘高校吹奏樂部」是其中的佼佼者，每年參加全日本吹奏樂大賽和全日本行進吹奏大賽，屢次獲得金獎，是吹奏樂聯盟的傳統強校之一。其口號是「精力滿滿，笑容滿滿，夢想滿滿」（元気いっぱい！笑顔いっぱい！夢いっぱい！）

橘高校吹奏樂部的表演影片，在YouTube上的點閱率動輒高達數百萬、數千萬次。而日本知名動漫《吹響吧！上低音號》（日語：響け！ユーフォニアム），其中的「水色惡魔」立華高校，就是以「橘色惡魔」橘高校為原型。

據了解，今年適逢日台交流協會成立50周年，另為延續去年「台日友情」系列活動的成果，今年國慶籌備委員會（下稱慶籌會）便有意邀請日本相關團體來台交流；而邀請京都橘高校吹奏樂部，最初的發想則是來自於文化總會秘書長李厚慶的點子。

▲京都橘高校吹奏樂部的表演，相當活潑有朝氣。（圖／翻攝網路）
▲京都橘高校吹奏樂部的表演，相當活潑有朝氣。（圖／翻攝網路）
知情人士透露，文總為慶籌會的常務委員，在討論邀請演出團隊時，李厚慶建議，近年國慶國軍樂儀隊或北一女樂儀隊等演出深受民眾喜愛，而橘高校吹奏樂部的表演風格，與台灣常見的形式非常不同，其隊形、動作、曲目生動活潑，帶出歡樂及開朗的氛圍。兩種演出風格若能交流，在台日攜手抗疫、期盼早日揮別疫情的此刻別具意義。

日前，應邀出席國慶籌備會議的台灣管樂界人士，在得知橘高校可能來台表演的安排後，消息曾一度在台灣管樂圈內傳開。《NOWnews今日新聞》獨家掌握，經慶籌會、日台交流協會、文化總會、以及日本京都橘高校等四方歷經數月的密集磋商，完成交通、住宿、行程以及學生家長溝通等協調工作後，現在才終於定案。

橘高校吹奏樂部預計將動員近百位同學大陣仗來台，且校方、學生及家長得知有機會在台灣的國家慶典上表演，也感到非常期待。

針對日本橘高校吹奏樂部應邀來台參與國慶演出一事，文總回應表示，非常期待國慶表演節目能夠更精彩、更多元，文化總會將持續協助，不過相關規劃及內容，尊重慶籌會的正式宣布。

▲京都橘高校吹奏樂部是日本的管樂名校，其表演相當活潑有朝氣。（圖／翻攝網路）
▲京都橘高校吹奏樂部是日本的管樂名校，其表演相當活潑有朝氣。（圖／翻攝網路）

 

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