《墊底辣妹》翻身！從倒數第一到頂大　34歲再挺進美名校

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小林沙也加回憶當時寧可叛逆也不用用功唸書，表示「我覺得三角函數什麼的，大人在生活中也沒多少需要用上的地方，大家被迫學習這些知識根本是浪費時間。因為我被抓到一根煙而無限期停課時，校長還當著我的面羞辱我『妳是我們學校的恥辱！完全就是一個廢物！』所以我開始把整個學校的老師、甚至是所有大人都當作蠢蛋，我對我畢業後的未來人生感到相當迷惘和絕望，只想著要早點嫁人。」
另外一個讓小林沙也加放縱自己的原因，則是父母感情不和。父親對於小林沙也加以及妹妹不管不問，只把心思放在弟弟身上，對弟弟的期望相當高。而母親則認為應尊重孩子的意願，與權威管教、脾氣又差的父親，總是起爭執，讓小林沙也加覺得「很不想回家」。
不過在高二的那年暑假，小林沙也加碰上了改變她一生的重要人物——坪田信貴。小林沙也加就讀的是名古屋貴族女校，可以從國中可以一路直升到大學，但她的成績爛到校內直升都很危險。小林沙也加的媽媽幫她找補習班加強功課，因此遇見了坪田信貴。
坪田信貴對於小林沙也加的金髮和濃妝毫無意見，也不曾嘲笑過小林沙也加的成績，還很有耐心地與她聊天、傾聽她的想法，打破了小林沙也加對於老師的既定印象，「我從沒想過跟一個大人交談也能如此有趣。」不過坪田信貴回憶當時小林沙也加的表現，表示小林沙也加的學科能力很差，要她畫日本地圖，她僅用一個圈打發，還東南西北分不清，更不知道日本國土有四個島，她還會把英文Strong（強壯）譯成「禮拜天」（Sunday），讓坪田信貴苦笑，「只有兩個字母一樣」。
但小林沙也加的考上名校之路並不順利，像是不知道聖德太子是誰、考試只考10分等，小林沙也加還覺得「分數改出來什麼都結束了」，所以不喜歡考試，但坪田信貴對她說，考試不是結束，是開始，成績改出來，才知道哪些不會的，能開始把題目弄懂。坪田信貴的信念是，「世界上沒有沒救的人，只有不好的指導者」。
就這樣師生兩人一同奮鬥，小林沙也加也從未放棄，在一年半左右的時間，每天苦讀15小時，就這樣如願在2006年考上了慶應大學綜合政策學部，是該校當年唯一靠普通考試錄取的學生，另一人是推甄入學。坪田信貴將小林沙也加的逆襲過程寫進書裡造成熱賣，成為百萬暢銷書，更翻拍成電影《墊底辣妹》，而小林沙也加不只改變自己，連拒絕上學的妹妹都受到影響，之後考取名校上智大學，自暴自棄的弟弟也振作起來。
小林沙也加從慶應大學畢業之後，選擇進入婚顧公司，在2014年與一名居酒屋店長結婚，並辭掉了原本的工作，與丈夫一起經營居酒屋。不過小林沙也加渴望像當年的恩師一樣去啟蒙、翻轉更多孩子的人生觀念，因此她開始接下了許多學校的演講邀請，分享自己從墊底辣妹躍升成為名校高材生的故事。
雖然小林沙也加在30歲那年與丈夫離婚，但她也在32歲時找到了新目標，想出國念研究所、攻讀教育方面的學位。她花了一年克服了托福考試，從62分提升到104分，口說能力更大幅進步。如今已經34歲的小林沙也加也在先前宣布她同時考上了UCLA加州大學洛杉磯分校以及哥倫比亞大學的教育心理學研究所，最後小林沙也加決定今年9月到哥倫比亞大學攻讀碩士。
坪田信貴表示年過30歲的大人，在1年內英文進步這麼多，絕對比當年考取慶應還厲害，全日本應該找不到這樣的女性。原本連英文拼音都拼不出來的學生，卻連連創造奇蹟，但小林沙也加自傳書寫道「一切不是奇蹟」，不放棄苦讀才是造就她目前成就的根本原因。