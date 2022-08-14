4億大戶助攻！這銀行刷卡繳稅衝43億 拿下公股簽帳冠軍
隨著疫情逐漸解封，國內民間消費也回溫，不僅今（2022）年上半年信用卡刷卡金額創下近5年次高，在信用卡繳綜所稅部分就連公股也大開紅盤，兆豐銀行在大戶拉抬、行動支付助攻下，今年信用卡繳綜所稅簽帳金額高 43億元，榮登公股銀行冠軍，與第二名差距更高達28億元，平均單卡繳稅金額超過4000元，成績幾近與民營大行中信銀、玉山銀並駕齊驅。
兆豐銀行信用卡處長蔡秀玲表示，今年接任後第一場仗就是綜所稅大戰，要在全台33家發卡行中力搏確實不易，所幸在消金事業群副總陳昭蓉領軍之下，各單位全力配合，無論是針對銀行大戶的個別促動、或是分行在第一線的辛苦力推，加上對外廣宣的強攻猛送，多方配合、水到渠成之下，才能吸引新舊戶青睞，創下今年的佳績。
據了解，今年綜所稅開徵前，兆豐銀行就已有單筆繳稅高達4億元的大戶提前上門調高刷卡額度，對比去年單筆最高刷出1.8億元的紀錄，成長直接翻倍。
此外，身為公股行庫成員，兆豐銀行也將台灣Pay列為重點推廣項目，以今年綜所稅為例，兆豐首創以台灣Pay綁卡繳稅可享回饋「不限量」的創舉，也讓民眾不用搶破頭，晚繳早繳回饋名額通通有，因此總繳納筆數較去年成長高達32%，成功吸引更多民眾使用這項政府推動的行動支付平台。
除了綜所稅簽帳金額年成長9%外，兆豐銀行在上半年的3大稅費表現也相當亮眼，其中牌照稅部分年成長21%、房屋稅年成長達35%、燃料費年成長更是高達43%，加上下半年推出全台首張「宇宙明星BT21信用卡」，挾帶消費2.1%回饋無上限及行動支付5%回饋的超強攻勢，預料也將吸引不少精打細算的年輕族群辦卡。