首掛18歲公民權修憲案複決權看板 謝國樑搶青年選票
國民黨基隆市長參選人謝國樑今（14）日在臉書發文，表示年底除了縣市長選舉外，還有一張非常重要的選票，那就是18歲公民權修憲案複決，在基隆戶外掛起「為下一代找答案」看板，號召大家一起站出來，為年底的18歲公民權修憲複決投下同意的一票。
謝國樑表示，18歲公民權是國際趨勢，雖然民法已經通過18歲為法定成年，在台灣年滿18歲必須負完全刑責、可以結婚、服兵役及納稅，唯獨投票要等到20歲，而鄰近的幾個國家如日本與韓國，都在這幾年將投票年齡下修至18歲，這也是國際上的趨勢；現在的青少年有許多機會接觸、甚至參與公共事務，如果18歲公民權能修憲成功，高中教育能導入更多的公民意識的教育 ，培養青年學子能有足夠的素養決定自己要把選票投給誰、是否支持什麼樣的公共議題，這對於民主都將會邁向更成熟的階段
謝國樑進一步說，今年3月基隆市議會在跨黨派議員合作修法「基隆市公民投票自治條例」，同樣是將公投年齡下修至18歲，當時也跟公民團體一起到議場關心議案，也樂見後來順利通過，這次要透過戶外看板來傳達這次公民複決的重要，擔任第一個在基隆掛看板宣導年底18歲公民權公民複決的候選人。