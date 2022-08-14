比柬埔寨還恐怖！「緬甸KK園區」最殘暴 駭人SOP全曝光
近來屢傳台灣人至柬埔寨等東南亞國家打工被囚，且被要求從事詐騙等不法行為的案件，引發外界高度關注。除了柬埔寨等地以外，全球反詐騙組織（GASO）成員Sammy表示，號稱「東南亞最終站」的緬甸KK園區是最殘暴的，隨之曝光園區駭人手法。
資深媒體人王瑞德於節目《驚爆新聞線》指出，最近東南亞詐騙事件引起關注，傳出有6個國家打算秘密攻堅柬埔寨西港大本營，和被號稱是「東南亞最終站」的緬甸KK園區，導致詐騙集團準備選擇搬遷，但此舉需籌備大量資金，因而驚傳要釋放大量「豬仔」換取贖金。
除了柬埔寨之外，全球反詐騙組織（GASO）成員Sammy表示，緬甸KK園區雖然不是規模最大，內部約1萬人左右，但它卻是最殘暴的，它是整個東南亞轉賣的終點。
至於緬甸園區為何最殘暴？Sammy說，西港地區的詐騙集團雖然會動用暴力，但最終目的仍是要從人質身上擠錢；但在KK園區本身就有器官販賣的管道，不害怕人質喪命，所以在緬甸的殘暴程度更高，尤其它又屬於叛軍的屬地，連緬甸政府軍都沒有辦法。
Sammy坦言，「你到了緬甸的地方，我們組織是還沒有能力救援的，伸不進去，它太複雜了」，Sammy說明，KK園區基本上只能賠付贖金，約2萬到4萬美金（約60萬至120萬元台幣）。但最麻煩的地方在於，現在緬甸園區雖然急需資金搬遷，得到贖金後恐怕不會選擇放人，反而會開始進行器官販賣，最終導致你人財兩失。（編輯：陳雅雲）