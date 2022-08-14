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比柬埔寨還恐怖！「緬甸KK園區」最殘暴　駭人SOP全曝光

▲近來屢傳台灣人被賣到柬埔寨等東南亞國家當詐騙集團的案件，其中號稱「東南亞最終站」的緬甸KK園區是最殘暴的。（示意圖／翻攝pixabay）
▲近來屢傳台灣人被賣到柬埔寨等東南亞國家當詐騙集團的案件，其中號稱「東南亞最終站」的緬甸KK園區是最殘暴的。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-08-14 11:28:592022-08-14 11:34:59

近來屢傳台灣人至柬埔寨等東南亞國家打工被囚，且被要求從事詐騙等不法行為的案件，引發外界高度關注。除了柬埔寨等地以外，全球反詐騙組織（GASO）成員Sammy表示，號稱「東南亞最終站」的緬甸KK園區是最殘暴的，隨之曝光園區駭人手法。

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資深媒體人王瑞德於節目《驚爆新聞線》指出，最近東南亞詐騙事件引起關注，傳出有6個國家打算秘密攻堅柬埔寨西港大本營，和被號稱是「東南亞最終站」的緬甸KK園區，導致詐騙集團準備選擇搬遷，但此舉需籌備大量資金，因而驚傳要釋放大量「豬仔」換取贖金。

除了柬埔寨之外，全球反詐騙組織（GASO）成員Sammy表示，緬甸KK園區雖然不是規模最大，內部約1萬人左右，但它卻是最殘暴的，它是整個東南亞轉賣的終點。

▲GASO國際救援組織成員Sammy表示，KK園區雖然不是規模最大，但它卻是最殘暴的。（圖／翻攝驚爆新聞線YouTube）
▲全球反詐騙組織（GASO）Sammy表示，緬甸KK園區雖然不是規模最大，但它卻是最殘暴的。（圖／翻攝驚爆新聞線YouTube）
至於緬甸園區為何最殘暴？Sammy說，西港地區的詐騙集團雖然會動用暴力，但最終目的仍是要從人質身上擠錢；但在KK園區本身就有器官販賣的管道，不害怕人質喪命，所以在緬甸的殘暴程度更高，尤其它又屬於叛軍的屬地，連緬甸政府軍都沒有辦法。

▲Sammy坦言，人質被送往緬甸園區，目前組織還沒有能力救援。（圖／翻攝驚爆新聞線YouTube）
▲Sammy坦言，人質被送往緬甸園區，目前組織還沒有能力救援。（圖／翻攝驚爆新聞線YouTube）
Sammy坦言，「你到了緬甸的地方，我們組織是還沒有能力救援的，伸不進去，它太複雜了」，Sammy說明，KK園區基本上只能賠付贖金，約2萬到4萬美金（約60萬至120萬元台幣）。但最麻煩的地方在於，現在緬甸園區雖然急需資金搬遷，得到贖金後恐怕不會選擇放人，反而會開始進行器官販賣，最終導致你人財兩失。（編輯：陳雅雲）


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