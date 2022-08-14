還沒中秋節就搶尾牙？台北喜來登看準報復性復甦3桌開訂
會不會太早了？中元節剛剛過完，連中秋節都還有大半個月，不誇張，有飯店業者已經「超前部署」到年尾的尾牙春酒市場了！看準疫情慢慢趨緩，台北喜來登大飯店提前搶攻尾牙春酒市場，推出3桌就能訂的「喜迎旺年」春酒尾牙專案，週日至週三中式每桌10位15800元起，可於寬敞舒適的宴飲空間享用頂級美饌，專案更另贈果汁暢飲與紅酒，桌數達15桌以上再加碼送千元餐飲抵用券，加碼送最高8千尾牙津貼。另外西式自助餐每位1,800元，保證人數需達40人，提供年末聚會更多元餐飲選擇。
台北喜來登表示，超過兩年疫情衝擊，多數企業停辦春酒尾牙活動多時，今疫情漸緩，公司餐飲聚會需求勢必會大幅增加，宴會訂單有望報復性增長。推出3桌即可開訂的小型尾牙，不管是小企業還是大公司主老闆們犒賞員工更輕鬆，2022年11月1日至2023年4月30日推出「喜迎旺年」春酒尾牙專案，中式桌席每桌10人，週日至週三每桌15,800元；週四至週六每桌18,800元，主廚提供五星中式美饌、席間3小時果汁暢飲、精選紅酒每桌2瓶、免費提供投影設備、音響與麥克風等服務及當日免費停車。另可以800元加購享啤酒無限暢飲或1,200元加購價享紅酒無限暢飲，為歡聚時刻更增添興致。
超過三十年宴會料理經驗的台北喜來登宴會廳，春酒尾牙專案嚴選多樣海陸珍饈入饌，包含花膠椰水燉雞湯盅、蔥燒鮑汁紅燜牛頰肉、金銀蒜味蒸龍蝦佐葛粉，主食更搭配米其林二星請客樓監製的沉香麻油雞煨飯十共道式精彩海陸佳餚，可依人數需求選擇可容納百桌的宴會廳、或是新穎雅緻的小型多功能廳，訂席依照桌數再加碼贈「千元餐飲抵用金」，用美酒佳餚為辛勞員工補充滿滿活力。