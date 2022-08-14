如詩如畫雲海美景！千名遊客共賞「二寮日出」狂喊：太美
二寮日出被稱為是「最接近城市的曙光」，西拉雅國家風景區管理處昨日與今（14）日舉行二寮曙光雲海音樂會及觀星活動，今晨當太陽從雲海竄出頭，與雲海成譜出絕世美景，現場驚嘆聲連連，民眾紛紛拿起手機紀錄這一刻，直呼「美呆了」！
「2022西拉雅夏日好秋祭-二寮曙光雲海音樂會及觀星活動」13日登場，昨日觀星活動結束後，緊接而來的是二寮曙光，二寮日出是全台灣海拔最低的觀賞日出知名景點，每年4至10月，都會吸引眾多民眾前來朝聖，千名遊客共同觀賞二寮曙光雲海美景。
今晨太陽漸漸從雲海中露面，壯麗的美景讓現場民眾驚嘆聲連連，拿起手機、相機就是一陣連拍，如詩如畫的美景再搭配現場有啦啦隊成員挑戰單手將人舉起的高難度動作，讓整個氛圍更加獨特、增添幾分精彩。
西拉雅國家風景區管理處處長徐振能表示，盼透過今年2日活動，讓二寮觀日平台塑造成日、夜兼備的旅遊勝地，同時搭配推廣在地食、宿、遊、購等業者，提升旅遊豐富性，「二寮曙光雲海音樂會」也將邀請左鎮區公舘社區發展協會及豆讚咖啡一同參與，並結合周邊旅宿業者的泡湯券和住宿券抽獎，藉此達到雙贏的旅遊經濟效益。（編輯：林莞茜）