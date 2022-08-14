四川龍槽溝爆山洪！遊客硬闖禁區打卡戲水　釀7死3傷悲劇

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彭州市政府應急管理局也於「彭州應急」微博表示，13日14時37分，彭州市龍門山鎮接到氣象預報，轄區有對流雲團生成，將伴有短時大雷雨。接報後，龍門山鎮政府幹部立即到轄區內河道沿線戲水遊客進行勸離。下午3時30分，小魚洞社區龍漕溝突發山洪，河道未撤離遊客被捲入山洪。
彭州市官方今（14）日亦宣布，昨日搜救到的3名重傷者經醫院搶救無效死亡，遇難人數從昨天的4人增至7人；另有3名輕傷者住院觀察傷勢穩定，現場搜救工作仍在進行中彭州市消防、水域、山地救援隊伍也已響應救援，崇州、都江堰救援隊伍亦正前往增援。
《中新社》報導指出，彭州市龍門山鎮龍漕溝屬於三級地質災害點位，容易發生土石流、山洪災害，2015、2017年就曾發生因夏季局部暴雨後爆發的兇險山洪導致護堤被沖毀100餘米，按照彭州市防汛防災要求，禁止一切人員進入河道內。
當局表示，所謂「齊頭水」就是當水開始變得混濁，河川即將暴漲的前兆，特別容易發生在山區夏季局部暴雨後爆發。由於水頭聲勢浩大，來勢兇猛，才剛聽到河道裏傳來轟鳴聲，水勢即刻就到達眼前，如果民眾碰巧就在河道或在河邊，往往來不及逃脫，瞬間就被洪流捲走，一般河道下游是晴朗好天氣，但溪流上游突然降大雨，形成山洪，往往讓人難以警覺。