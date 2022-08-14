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四川龍槽溝爆山洪！遊客硬闖禁區打卡戲水　釀7死3傷悲劇

▲四川龍門山龍漕溝爆發山洪，遊客來不及撤離造成7死3傷的悲劇。 （圖／翻攝自四川觀察微博）
▲四川龍門山龍漕溝爆發山洪，遊客來不及撤離造成7死3傷的悲劇。 （圖／翻攝自四川觀察微博）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-08-14 11:38:172022-08-14 11:39:12

中國四川省知名旅遊景點「龍槽溝」遠近馳名，就算官方設立鐵絲網警告溪水容易暴漲，暑假期間仍吸引許多遊客慕名而來，甚至硬闖禁區只為打卡。根據官方通報，昨（13）傍晚龍槽溝上游因為一場大雨導致突然山洪暴發，土石流將不少躲避不及的戲水遊客沖走，經警方與消防人員救援後，官方表示目前山洪遇難者人數已增至7人，6名患者傷勢穩定，現場搜救工作仍在進行中。

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四川省成都市彭州市龍門山鎮昨日午後大雷雨，引起龍漕溝區域突發山洪。遊客突然發現水流激增趕緊跑到岸邊，部分遊客則因躲避不及，受困河流當中或甚至直接被強流沖走。成都市應急管理局和彭州市應急管理局緊急發布警告，並派遣直升機、消防救援隊伍，包含彭州市67人3艇、成都市88人10艇共同參與救援。

彭州市政府應急管理局也於「彭州應急」微博表示，13日14時37分，彭州市龍門山鎮接到氣象預報，轄區有對流雲團生成，將伴有短時大雷雨。接報後，龍門山鎮政府幹部立即到轄區內河道沿線戲水遊客進行勸離。下午3時30分，小魚洞社區龍漕溝突發山洪，河道未撤離遊客被捲入山洪。

▲四川龍門山龍漕溝爆發山洪，還有遊客來不及撤離。 （圖／翻攝自四川觀察微博）
▲四川龍門山龍漕溝當地設有鐵絲網、橫布條、警示牌提醒民眾切勿下河戲水，但在社群平台上仍是熱門打卡聖地。（圖／翻攝自四川觀察微博）
彭州市官方今（14）日亦宣布，昨日搜救到的3名重傷者經醫院搶救無效死亡，遇難人數從昨天的4人增至7人；另有3名輕傷者住院觀察傷勢穩定，現場搜救工作仍在進行中彭州市消防、水域、山地救援隊伍也已響應救援，崇州、都江堰救援隊伍亦正前往增援。

《中新社》報導指出，彭州市龍門山鎮龍漕溝屬於三級地質災害點位，容易發生土石流、山洪災害，2015、2017年就曾發生因夏季局部暴雨後爆發的兇險山洪導致護堤被沖毀100餘米，按照彭州市防汛防災要求，禁止一切人員進入河道內。

當局表示，所謂「齊頭水」就是當水開始變得混濁，河川即將暴漲的前兆，特別容易發生在山區夏季局部暴雨後爆發。由於水頭聲勢浩大，來勢兇猛，才剛聽到河道裏傳來轟鳴聲，水勢即刻就到達眼前，如果民眾碰巧就在河道或在河邊，往往來不及逃脫，瞬間就被洪流捲走，一般河道下游是晴朗好天氣，但溪流上游突然降大雨，形成山洪，往往讓人難以警覺。


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