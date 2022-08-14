六月擔心被外遇打電話求證 李易愧疚「害大嫂變小三」
節目《同學來了》明（15）日晚上9點播出「世界上另一個一模一樣的我不是複製人！我們是雙胞胎」，哥哥大楓與李易的相似程度，連枕邊人都會認錯，大楓就爆料六月不僅經常罵錯人，還時常打電話給他，就為了確認一件事：「她問我是不是在吃飯？我說妳怎麼知道，她說因為朋友打給她，說看到妳老公在跟別的女生吃飯。」而李易則是差點毀了大楓的蜜月之旅：「大家都知道我老婆是誰，他比我晚2年結婚，他們去度蜜月是跟團的，就有來自四面八方的聲音說，『那不是李易嗎？結婚沒多久又再娶』，搞得我大嫂很尷尬，莫名其妙變成小三。」
阿Ken則有和雙胞胎交往過的經驗：「我以前有遇過雙胞胎姊妹花，2個都好漂亮，但姊姊已經有男朋友，我就去找妹妹。」這話讓全場來賓聽得直喊「渣男」，阿Ken則解釋：「因為我要去追姊姊的時候，根本不知道她們是雙胞胎，後來發現她們是雙胞胎，就覺得老天爺好像又給我一次機會。」但這理由不被買單，更勾起網紅雙胞胎姊姊艾軒的不好回憶：「我一開始還很開心有男生跟我告白，我就說因為還沒有很熟，要再多相處一下，結果他就說他密錯人，而且他後來追不到妹妹（艾宸）又來追我，我就不接受。」
主持人安心亞分享自己與雙胞胎工作的趣事：「我最近在劇組，不知道臨演是雙胞胎，我被他們嚇到，想說他衣服怎麼突然就換好了？」她也好奇如果雙胞胎都是演員，拍戲應該很輕鬆：「譬如說哭戲你比較擅長，就你去拍這樣。」藝人李易則很認同這個想法，因為他就曾在拍攝「靈魂出竅」的橋段時，找來雙胞胎哥哥大楓來幫忙，大楓也不排斥演戲，還笑說現在出門用餐很常被店家招待，讓李易聽了好傻眼：「我現在做美食節目，很多店家我明明沒去過，卻看到照片在那邊。」