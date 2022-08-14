MLB／媽，我上大聯盟了啦！落磯31歲新秀母接電話大破防

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科羅拉多落磯隊的31歲新秀Wynton Bernard，從2012年22歲時就進入到聖地牙哥教士隊的小聯盟效力，從此輾轉在各小聯盟層級之間徘徊，到今年已經是在小聯盟第10個賽季，終於在落磯隊上一場面對亞利桑那響尾蛇賽前，遭球團升上大聯盟，他也馬上打電話給媽媽，通知她這個好消息，媽媽的情緒則是比他還激動，直接放聲大哭。
Wynton Bernard升上大聯盟後，也隨即得到先發機會，擔任第8棒中外野手，並在同場比賽打出生涯在大聯盟的首支安打並首次盜上大聯盟的二壘壘包，也以31歲又322天的年紀，在生涯大聯盟初登場同時打出安打並盜壘成功，成為自1907年以31歲又347天年紀初登場的聖路易紅雀隊Joe Delahanty以來，最老完成這個紀錄的球員。
Bernard的棒球起源則是源自於他的父親Walter. Bernard，但父親卻在他大學一年級的時候就中風，並且在隔年的夏天過世，無緣看到自己心愛的兒子踏上大聯盟球場，Wynton Bernard表示，當時他有整整一年因此怨恨棒球，但是後來他覺得這不會是父親想看到的，父親希望他能完成他的夢想，而終於踏上夢想中的大聯盟舞台後，「我想他應該會同意我在今天上大聯盟了」Bernard說。