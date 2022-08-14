真人蛇姬跟經紀人鬧翻！寧分期付100萬換回自由身 

有「真人蛇姬」封號的林采緹，個性敢愛敢恨，和歌手胡睿兒離婚後獨自育兒，扛起單親媽媽重責，外型依舊維持得玲瓏有緻，成為綜藝節目的常客，她近日錄製小S節目《小姐不熙娣》，罕見自曝跟第一任經紀人溝通不良，因為感情受限制鬧翻，違約金高達100萬元，她寧願花3年繳錢，也要換得自由身！
林采緹說，剛出道時的第一任經紀人，剛好也是新手，彼此都要磨合，會想解約原因是對方管太多、嚴密監控她的作息，電話也不能關機，一言一行都被警告著，長期處在壓力狀態，最後忍無可忍要求解約，即使違約金要罰100萬元，她決定分期3年還完，只為獲得自由身。
她說，公司不准她交男友，但當時有個遠距離的男友，還打算好出國給對方驚喜，後來她跟經紀人說是和姊妹出國，沒想到經紀人到家裡說服她的家人不要讓她出國，讓林采緹立刻爆氣，寫信給公司要求解約，雖然需扛100萬違約金也沒在怕，最後更花了3年才將這筆債還完。
和胡睿兒的2年婚姻，同樣轟轟烈烈，在她懷孕期間，前夫鬧出夜店撿屍的新聞，當下沒有心力去管對方的緋聞，只想先把孩子生下來，也覺得婚姻還是有轉機，直到成為母親後，發現夫妻想法、步調都不同，分居一陣子，她鼓足勇氣離婚，希望一個人有重新開始的機會。