被嗆「社會底層」閉嘴！外送員不忍了怒提告 警方偵辦中
近年美食外送App大為風行，民眾不論位在何處，動動手指就有餐點上門。不過若遇到高樓層住戶，外送員是否須送抵顧客所在地，或是放在1樓就好，經常衍生出消費糾紛。就有位女網友在臉書發文，高調喊話要所有外送員聽好了，「我有付錢叫你爬樓梯就爬」，還嗆聲「社會底層送外送送出優越感」，要外送員「乖乖閉嘴送到門口」，讓台中一位外送員氣到提告，而警方也證實全案正在偵辦中。
有位外送員日前在臉書社團「爆怨公社」發文PO出自己的報案單，並分享了另位女網友的臉書發文，該位女網友向所有外送員嗆聲說，「我有付錢叫你爬樓梯就爬，我爽叫幾杯飲料、幾罐瓶裝水我家的事，你有收錢就給我乖乖送，沒什麼特別技能只要會騎車就能做的工作，一天到晚在抱怨誒。沒什麼一技之長的人反而最大聲，社會底層送外送送出優越感，有付錢，你他X就乖乖閉嘴送到門口」。
提告外送員氣憤表示，「外送員不是沒有一技之長的底層社會人員，更不是你所認為的有給錢就可以呼來喚去的狗！」網友對此議論紛紛，不少人質疑真的假的，對此，大雅分局證實全案正在偵辦中，呼籲網友在網路上也勿隨意辱罵或發表不實文字，以免觸法。
網友們在底下留言回覆說，「你當然有告的權利，至於會不會告成，就看法官怎麼判」、「她就是社會道德觀感非常差，警察有受理是一回事，告不告的成又是另外一回事」、「人與人之間是互相尊重，外送師有外送師應盡義務，但不要有歧視之言，只要是正當的工作，人人平等」。（編輯：倪浩軒）