中國房市美好泡沫遭刺破　240萬戶家庭慘淪爛尾樓苦主

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不過政府打房政策當中，由監管機關於2020年限制建商的貸款這項規定，導致銀行決定抽走建商銀根，現金吃緊下不少房地產開發商如中國恆大等建商的債券出現違約；由於近十年來中國房地產開發商超過8成收入都來自於承諾在1到3年內交屋給買方的「預售屋」，因此預售屋款項成為開發商的主要金流，必須依靠這筆資金才能建屋，然而當民眾了解建商的財務困境後，擔心開發商無法順利周轉，恐建成「爛尾樓」，導致新建案銷量暴跌，無法滿足資金流動的建商公司恐會有更多債券違約。
報導指出，分析師預估中國拒絕為了尚未完工的新屋付款的購房民眾，應有超過240萬戶，合計約新台幣11.09兆元的房貸，不過多數中國銀行應該能夠吸收其中損失，因此不太可能發生全國性的金融危機；然而隨著政府信用、土地信用雙雙大幅萎縮，中國境內的經濟成長又面臨急遽放緩，中國發生金融危機的機率仍大幅上升。
根據央行數據，截至今年3月底，中國金融機構公告的個人房貸餘額為5.8兆美元（約新台幣174兆元），然而除了鄭州以外，中國鮮少有市政府提出解決爛尾樓問題的方案；澳盛銀行（ANZ）的經濟學家王蕊（Betty Wang）就坦言，在中共高層核心官員尚未給出明確指導的情況下，中國房地產業將在一段時間內繼續縮減規模，屆時會有許多開發商很難從這次低迷中恢復過來。