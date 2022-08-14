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中國房市美好泡沫遭刺破　240萬戶家庭慘淪爛尾樓苦主

▲中國多地近日爆發所謂的爛尾樓、買家集體停貸浪潮，分析師估計，高達240萬戶家庭總計會拒繳高達3700億美元的房貸。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國多地近日爆發所謂的爛尾樓、買家集體停貸浪潮，分析師估計，高達240萬戶家庭總計會拒繳高達3700億美元的房貸。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-08-14 14:15:18

中國房地產市場「爛尾風暴」未歇自去年以來明顯下行，供過於求的地產商留下大量爛尾樓，投資人對土地信用的青睞程度大幅下滑。根據中國房地產公司的數據來看，超過240萬戶買家拒絕支付數百萬人民幣，中國大型開發商的新屋銷售亦連續13個月下滑。分析師估計，這些家庭總計會拒繳高達3700億美元（約11.09兆元台幣）的房貸。

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中國境內的「爛尾樓」風暴仍未平息，美國央行（Fed）估計中國房地產危機的惡化可能會對中國的金融系統產生影響，當業主們以「擺爛」方式集體拒絕還債，經濟情勢就顯得更加險峻。《華爾街日報》報導指出，根據中國建商統計數據，許多城市的房價經歷長時間的上漲後今年普遍下跌，主因在於近年來政府為了打擊房地產狂熱推出各種打房措施，試圖減輕民眾的購屋負擔。

▲中國房地產市場近日出現斷供潮，爛尾樓的出現讓不少人拒絕續繳納貸款，若處理不當，後續恐進一步衝擊經濟。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國房地產市場近日出現斷供潮，爛尾樓的出現讓不少人拒絕續繳納貸款，若處理不當，後續恐進一步衝擊經濟。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
不過政府打房政策當中，由監管機關於2020年限制建商的貸款這項規定，導致銀行決定抽走建商銀根，現金吃緊下不少房地產開發商如中國恆大等建商的債券出現違約；由於近十年來中國房地產開發商超過8成收入都來自於承諾在1到3年內交屋給買方的「預售屋」，因此預售屋款項成為開發商的主要金流，必須依靠這筆資金才能建屋，然而當民眾了解建商的財務困境後，擔心開發商無法順利周轉，恐建成「爛尾樓」，導致新建案銷量暴跌，無法滿足資金流動的建商公司恐會有更多債券違約。

報導指出，分析師預估中國拒絕為了尚未完工的新屋付款的購房民眾，應有超過240萬戶，合計約新台幣11.09兆元的房貸，不過多數中國銀行應該能夠吸收其中損失，因此不太可能發生全國性的金融危機；然而隨著政府信用、土地信用雙雙大幅萎縮，中國境內的經濟成長又面臨急遽放緩，中國發生金融危機的機率仍大幅上升。

根據央行數據，截至今年3月底，中國金融機構公告的個人房貸餘額為5.8兆美元（約新台幣174兆元），然而除了鄭州以外，中國鮮少有市政府提出解決爛尾樓問題的方案；澳盛銀行（ANZ）的經濟學家王蕊（Betty Wang）就坦言，在中共高層核心官員尚未給出明確指導的情況下，中國房地產業將在一段時間內繼續縮減規模，屆時會有許多開發商很難從這次低迷中恢復過來。
 

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