胖橘走上小床示範「一秒入睡」！網笑：像極平常下班的我
人家都說「10隻橘貓9隻胖，還有一隻特別胖」形容的就是橘貓因為貪吃又懶散，才造就牠門的身材總是圓滾滾的，而中國就有一名飼主養了一隻大橘貓，這天分享牠「一秒入睡」的奇葩睡相，網友看了都忍不住笑說：「像極平常下班的我」。
住在上海浦東新區的飼主，在小紅書開設帳號「果汁是只大肥猫」，以記錄4歲的公橘貓「果汁」的生活點滴。根據飼主表示，果汁平時愛睡覺裝憂鬱，很懂得引起人類的關注，不過牠個性有些懶散，才會變得胖嘟嘟的，卻也因此受到奴才的溺愛，還買了一張小床讓牠睡覺。而日前飼主曝光了一段果汁上床耍廢的影片，只見短短8秒的影片裡，果汁花了第一秒走上小床，第二秒立刻歪頭倒睡、縮著小手手露出肥嫩的肚子，接著就瞬間進入夢鄉，讓飼主也忍不住感嘆：「上床到睡覺沒有一個動作是多餘的」。
網友看了影片都忍不住笑噴表示：「我下班後回家也是這樣」、「慢一秒ㄉ來不及上床睡覺去了」、「睡眠品質好好，真羨慕」、「果然大橘都是這樣」、「去跟哆啦A夢的大雄PK一下，他是0.97秒入睡的武轎世界冠軍」、「不然這噸位怎麼來的？」、「這隻貓活成了我的樣子」、「貓：晚一秒都來不及」。（編輯：陳珮瑜）