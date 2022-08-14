賴香伶稱鄭運鵬參選違民主 在地參選人：有閒應去站路口
年底桃園市長選戰，前新竹市長林智堅退選，民進黨改由在地立委鄭運鵬接棒參選，不過，民眾黨桃園市長參選人賴香伶卻聲稱，民進黨在桃園換人選，最終還是由總統蔡英文欽點，把初選機制丟到垃圾桶，民主理念蕩然無存，引發論戰。對此，台灣基進參選人藍士博今（14）日表示，賴香伶攻擊初選不公等，完全就是回力鏢，打到自己當初參與的民眾黨初選；藍說，不知道賴香伶是不是覺得被邊緣化很嚴重，需要炒些話題呢，「有那麼多閒時間，還不如先去站路口吧」。
年底桃園市長選戰「堅下鵬上」，即使布局改變，林智堅、鄭運鵬仍與現任桃園市長鄭文燦組成「鐵三角」，無縫接軌衝刺選情；針對賴香伶聲稱，鄭運鵬出馬參選桃園市長，是由蔡英文欽點，民進黨把初選機制丟到垃圾桶，民主理念蕩然無存，藍士博表示，民進黨換上鄭運鵬，賴香伶以「民進黨內初選不公」和「是空降人選」持續攻擊，但怎麼看都是回力鏢。
首先「黨內初選不公」，賴香伶當初是透過所謂初選擊敗秘書長謝立功出線，但是馬上就有人爆料謝立功是被做掉的。
藍士博說，當時有媒體指稱，民眾黨初選過程由前高雄市長韓國瑜的心腹黃文財一人把持，負責找民調公司，但尋覓過程涉及黑箱處理。在民調出爐後，原本承諾只公布結果，不公布數字，最後卻把數字都公布，藉由初選來鬥爭謝立功。「連初選結果都可以拿來鬥爭，可以，這很柯P黨」。
藍士博接著說，「空降人選」的部分，賴香伶應該是最沒資格講這句的，因為至少國民黨參選人張善政還在龍潭住過，那賴香伶呢？因為是客家人就不是空降嗎？
藍士博批，明明賴香伶是不分區立委，等到選舉前才匆匆忙忙當個台北市客家文化基金會的董事，就掛著「客家人」的名號跑來桃園選舉，然後現在質疑別人空降？
藍士博表示，柯文哲與民眾黨的邏輯永遠都是令人想不透，都什麼時候了還要自己送臉過來被打？還是覺得最近被邊緣化很嚴重，需要炒些話題呢？他說，很遺憾，恐怕到現在很多桃園人應該還不知道到底賴香伶是誰，「有那麼多閒時間，還不如先去站路口吧」。