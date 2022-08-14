原子演唱會／高胥崴耍心機「吃陳零九豆腐」 團員秒跟上
選秀男團節目《原子少年》上月播畢後人氣依舊不減，8大行星少年們於本月12、13、14日，在台北國際會議中心（TICC），一連開3場演唱會《原來的少年》。今（14）日下午迎來第三場，上週才辦完「五堅情」演唱會的陳零九特地現身助攻，密謀共組情歌一日限定團「九天王星」，與難得唱情歌的天王星五帥，包括高胥崴、小孩、高有翔、吳昱廷、蔡承祐，一同高唱神曲《天黑請閉眼》。
事實上，天王星五帥上周就以暖場嘉賓身分，出席五堅情演唱會，完全領教到天團的現場舞台實力及魅力，更被五堅情秒「圈粉」，隊長高胥崴說：「我們幾個在台下看著他們（五堅情）表演都愣呆，完全巨星魅力，音浪太強大啦！」坦言很榮幸可以和五堅情合作，陳零九則謙虛地說：「差天王星一點，很快就輪到你們了，小巨蛋相見！」表示謙虛、尊重，是身為團體一員， 最需要注意的2點。
自稱「堅果」（五堅情粉絲暱稱）的，也透露自己很喜歡陳零九的創作情歌《你他我》，陳零九一聽，就誠意十足地清唱一段，歌唱實力名不虛傳。高胥崴眼冒愛心，趁機吃陳零九豆腐，直接撲倒在偶像胸膛，團員看到後也紛紛跟上，畫面相當溫馨，也療癒不少台下粉絲。
提及上周拜五堅情之賜，受邀到小巨蛋擔任暖場嘉賓，讓天王星提前感受到「攻蛋」的刺激緊張感，隊長高胥崴興奮地說：「原本上台前超緊張，因為很怕粉絲不認識我們把現場搞冷，沒想到一站舞台後台下歌迷很捧場歡呼尖叫，讓我們腎上腺素激增，整個人來瘋卯足全力拚了，且小巨蛋超大超寬敞，可以讓我們盡情在延伸台上跑好跑滿，超爽的！」