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等了半年！上海9月起回歸實體開學　師生上課可免戴口罩

▲中國上海市宣布中小學及幼兒園將於今年9月1日起正式實體開學，不少家長樂得大喊「普天同慶」，因為孩子終於要離開線上課程，回到學校了。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國上海市宣布中小學及幼兒園將於今年9月1日起正式實體開學，不少家長樂得大喊「普天同慶」，因為孩子終於要離開線上課程，回到學校了。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-08-14 15:16:00

上海官方持續維持對新冠肺炎的嚴格防控，近期中國社群平台上傳出「上海延期開學」的消息，並提到延期原因可能是受疫情及高溫影響。對此，上海市政府今（14）日也正式闢謠，宣布中小學及幼兒園將於今年9月1日起正式實體開學，師生上課期間雖不必配戴口罩，但每天都得進行1次核酸檢測。

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由於上海市目前仍有社會面陽性感染者報告，市政府是否會為了鞏固疫情防控成果延後開學成為這個夏天所有上海爸爸媽媽關注的焦點，上海市政府與市教委則於今（14）日正式通過微信公眾號表示，上海市結合市尾防疫工作要求與實際疫情狀況，決定於9月1日正式開放中小學及幼稚園的實體開學，並呼籲廣大市民從權威渠道獲取開學訊息，提醒莫受網路社群平台謠言影響。

▲北京染疫數雖有下降，官方仍要對朝陽區展開7天1輪的全覆蓋檢查；上海各區每週末都要實施核酸檢測到7月底。（圖／美聯社／達志影像）
▲上海常態化核酸檢測也宣布延長至九月底。（圖／美聯社／達志影像）
上海當局在常規化核酸檢測的規範下，要求所有中小學校、幼兒園師生員工在開學前14天起應在上海實施自我健康管理，若有行經疫情中高風險區或全域封閉管理地區的師生必須暫緩返校；而在開學前3天，中小學校、托幼機構師生則必須進行2次核酸檢測，其中1次必須要在開學前的24小時之內完成。

此外，開學以後在校師生每天都得測量體溫、監控症狀，師生入校前必須持24小時內核酸檢測的陰性報告方得入校，體溫異常者則暫不入校。離校前師生也得進行核酸檢測且視疫情控管情況進行調整，而在非中高風險地區的學校，師生則可以在上課期間免配戴口罩。

上海當局也呼籲校方針對教室、廁所、餐廳、宿舍等重點場所進行環境監測、通風換氣和消毒工作，要求備足備齊各類校園防控物資等。上海自今年3月中開始陷入全城封鎖的低潮，包含4月、5月所有學校全面關閉，直到今年6月初才宣布解封，但學生們仍普遍進行線上課程，對於睽違已久的實體上課，不少上海家長也在消息公布後接連感嘆真是「普天同慶」、「終於解放了」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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