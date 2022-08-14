等了半年！上海9月起回歸實體開學　師生上課可免戴口罩

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上海當局在常規化核酸檢測的規範下，要求所有中小學校、幼兒園師生員工在開學前14天起應在上海實施自我健康管理，若有行經疫情中高風險區或全域封閉管理地區的師生必須暫緩返校；而在開學前3天，中小學校、托幼機構師生則必須進行2次核酸檢測，其中1次必須要在開學前的24小時之內完成。
此外，開學以後在校師生每天都得測量體溫、監控症狀，師生入校前必須持24小時內核酸檢測的陰性報告方得入校，體溫異常者則暫不入校。離校前師生也得進行核酸檢測且視疫情控管情況進行調整，而在非中高風險地區的學校，師生則可以在上課期間免配戴口罩。
上海當局也呼籲校方針對教室、廁所、餐廳、宿舍等重點場所進行環境監測、通風換氣和消毒工作，要求備足備齊各類校園防控物資等。上海自今年3月中開始陷入全城封鎖的低潮，包含4月、5月所有學校全面關閉，直到今年6月初才宣布解封，但學生們仍普遍進行線上課程，對於睽違已久的實體上課，不少上海家長也在消息公布後接連感嘆真是「普天同慶」、「終於解放了」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。