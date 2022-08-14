原子演唱會／火星「猛獸級肌肉」不私藏 一唱完害羞穿衣
選秀男團節目《原子少年》上月播畢後人氣依舊不減，8大行星少年們於本月12、13、14日，在台北國際會議中心（TICC），一連開3場演唱會《原來的少年》。今（14）日下午迎來第三場，其中火星7位成員詮釋性感、極具魅力的《Fly High》時，扒開襯衫的瞬間引發眾人瘋狂，在Talking階段時，還因粉絲尖叫聲太熱情，讓火星一時不知如何是好，可見人氣不容小覷。
火星一表演完，就趕緊害羞地穿好衣服，李承隆坦言雖然身體上很疲倦，不過心情上卻很開心，夏浦洋感謝救火隊、粉絲們的應援、燈箱和看板等，還透露《Fly High》的特別之處，「很開心這首能展現我們私下的面貌，而不是只有很野的樣子。」MAX（徐彭臒）最後也不忘感謝粉絲「小護侍」。
另外，被稱為超實力創作、寶藏少年的金星成員「巴比」，這次也獨挑大樑演唱《你說的都對》，再搭配DD52學姐群，包括王如茵、林易沄、曾苡晴、陳奕蓁4人美聲幫襯，無懈可擊的低沈嗓音，與實力唱腔，完全征服在場粉絲的耳朵。
能寫能唱、以獨特磁性嗓音見長的巴比，這次為了在演唱會上solo唱情歌，他自豪表示「我開全麥」，給自己很大的壓力，由於是全新首唱，從拿到歌到練唱短短不到5天的他，坦言是這次演唱會最大考驗，「真的好難！雖然有抓緊時間充分練習，不過我還是有做好最壞的打算，到時候如果失誤該怎麼靠臨場反應解決。我真的不敢保證有百分之一百的信心，但我希望能做到最好！」