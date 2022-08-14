原子演唱會／少年畢業各奔前程 林佳辰「做好延畢準備」
選秀男團節目《原子少年》上月播畢後人氣依舊不減，8大行星少年們於本月12、13、14日，在台北國際會議中心（TICC），一連開3場演唱會《原來的少年》。今（14）日下午迎來第三場，其中成為最終人氣團中的林佳辰、周子翔透露會以工作為優先努力衝刺。
林佳辰說：「難得有能表演出道的機會，想要好好把握衝刺一下，所以其實我有做好要延畢的準備。」周子翔也相當堅定，「因為我跟佳辰、煥鈞是同學，既然佳辰想在工作上衝刺，應該要和他一起共進退，畢竟長江後浪推前浪，要抓住這一波浪潮好好加油。」
在這場宛若畢業前夕大公演的演唱會後，少年們即將各奔前程，金星特別在演唱會上宣布未來將發單曲、辦演唱會，並從8月底開始以募集資金方式圓夢，經紀公司還將為他們量身打造全新綜藝節目《金星號飛船》，金星少年們表示：「未來一切會更好！」
而最先宣布加入「種子唱片」的水星，以摩拳擦掌準備迎接當藝人的各種磨練，身為原子少年中平均年齡最小的團，未來發片將會面臨到課業問題，隊長黃莑茗說：「我們都做好心理準備，像是須須（須弘道）年紀最小，高中課業及工作得要兩邊兼顧，不過他已經有心理準備，再怎麼忙也要把課業顧好！」而目前準備升大四的黃莑茗則信心滿滿有把握順利畢業，「我把大學前三年都當高中三年在念，幾乎每堂課都會到，把該拿的學分都拿到，我想一定能拿到畢業證書的！」
另外，少年們三場演唱會圓滿落幕後，依舊有不少粉絲在外頭等候少年，粉絲也透露他們私下集資慰勞少年，今天一天，包括少年們的早餐、下午茶，還有給媒體們的點心，總花費超過5位數。