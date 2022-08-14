吳宗憲怒了？反擊蔡正元控「不知感恩」 網友嘆：搞錯人
近來柬埔寨援救案件成為熱門話題，有國際組織放話不救台灣人，因為費盡千辛萬救人連一句謝謝都沒聽到，前立法委員蔡正元似乎頗有感觸，在臉書抒發心情，表示「幫助過緊急遇上困難的吳宗憲，他順利過關後連一聲謝謝也都沒說，偶然相遇也裝作不認識，蔡委員見怪不怪」，這讓綜藝大哥吳宗憲氣壞了，覺得被點名公審，今（14）日以公開信回覆蔡正元委員，希望他趕快出來說明！
吳宗憲14日在社群平台發表長文，先對讓蔡正元有過不舒服的感受說聲抱歉，並請對方接受遲來的感謝。表示自己同樣樂於助人，「我這個人就是裝不了！是朋友，可以淡如水，也可以患難見真情！但也總要『日久』吧！『見真情』，就是因為累積而來…這就是所謂的人脈存摺啊！」
他認為以蔡委員的格局，應該不會討回報，懷疑發文者應是蔡正元委員的小編，並向小編喊話：「你真的該換工作了！你的格局實在小到嚇人！」憲哥認為民意代表和選民之間不應存在對價關係，「為民喉舌應該要當作是天職才對！圈圈叉叉一堆，還要發文？？？」他希望蔡正元委員能出面澄清，文章是別人代筆造成誤會，否則會很可惜。
不過，吳宗憲的這一槍開的可能鬧烏龍了！網友細查之外，其實蔡正元曾經在蔡英文總統出訪海外走私菸案震驚政壇時，為扛責的「國安人員吳宗憲」喊冤，認為他是代罪羔羊，多次為他發聲，多數網友認為，「蔡正元口中的此吳宗憲非彼吳宗憲」 純粹為同姓名之故，讓正港的天王吳宗憲誤以為受委屈，才會出面反擊，不過，這樁說法是否正確，還是得等蔡正元委員出來說清楚、講明白。