緬因貓體型超巨大！站直「與小女孩同高」 網：以為是狗
熟隻貓科動物的人應該都知道，如果要說到體型巨大的貓咪，就不得不提到緬因貓，俄羅斯就有一隻白色緬因貓2歲時就已經12公斤，站起來幾乎與小孩一樣高，還常常被誤認是狗狗！
根據外媒報導，俄羅斯一名女網友Yulia Minina在2020年飼養了一隻全白的小貓「Kefir」，由於牠是緬因貓，先天上體型就比起一般貓咪大上許多，但是Kefir的發育速度又異於常貓，才短短2年就已經重達12.5公斤，已超越一般緬因貓要4、5年才有可能達到的最大體重（平均6-9公斤重，最重可達12公斤），因此Kefir的身形也幾乎與Yulia一樣大，但由於牠還有2年的成長期，讓人忍不住懷疑牠是否很有可能會成為世界上最大隻的緬因貓！
Yulia表示，當初買下Kefir的時候，牠與一般小貓無異，沒想到這兩年牠竟然爆風式成長，身長與體重都明顯飆升，現在Yulia要抱起牠都顯得有些吃力，幸好Kefir不只是身材壯碩，外表雖然看起來相當威武，但其實聰明又冷靜，愛黏家人又深情，深受全家人的寵愛，只是喜歡趴在Yulia身上睡覺，或是嚇到來訪的親友，以為自己養的是一隻「成犬」，但其實人家只是個2歲的寶寶啊！
日前Yulia分享了一段影片，這是Kefir與自己2歲女兒Anechka一起站在流理台前，Anechka正在切點心給Kefir吃的溫馨互動，但是看見Kefir站起來幾乎快跟Anechka一樣高，兩隻小手還剛好搭在流體台上，如此修長又巨大的身材，立刻讓許多網友紛紛驚呼：「天兒啊，我還以為是狗狗！」、「好巨大的喵喵」、「好想跟牠抱在一起」、「被壓著睡一定很難呼吸」，現在一起來看看Kefir與小主人Anechka的影片吧！（編輯：陳珮瑜）