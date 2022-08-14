百度誕生的神祕推手！馬東敏接棒丈夫事業　身價破225億

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日後創辦百度這間中國網路公司龍頭的李彥宏，當時還是個純情少年，看到馬東敏的第一眼，腦子就宛如百度引擎般閃過「一見鍾情」這個搜尋結果。兩人在異國相識、熱戀，短短半年內就讓李彥宏如願迎娶馬東敏為妻子，李彥宏日後受訪時還說，「反正我認為，只要是自己想清楚的事情，就是要做到底；但有趣的是，至今我還不明白為什麼她也用6個月就想清楚了」。
事實上，馬東敏對丈夫也有著類似的悸動，但更多的是她看準了李彥宏在訊息技術領域的頂尖實力。回國創業前，李彥宏在矽谷擁有華爾街道瓊斯子公司70餘萬股期權，有了豪華別墅和名車，也是業界頂尖的人物，但馬東敏卻對丈夫有更高的「要求」，她認為丈夫不只該屈就於華爾街一間公司這麼小的位置，而是該獨立創業一展雄才，正是馬東敏這一席話激發起李彥宏內心的創業激情，因此中國網路世界才有了「百度」的出現。
作為李彥宏的妻子，馬東敏是百度創始人之一，也是百度CEO特別助理，2014年時就登上了胡潤女富豪榜，以225億的身家排名第5位，隔年則以850億身家排名第7位，努力打拼的她，由於身體和家庭的原因，曾一度離開了百度，直到2017年休整完畢後才重新回歸，負責百度投資、人力及財務工作。《全天候科技》指出，外界對馬東敏的投資風格大多表示看好，在百度的過往投資履歷中李彥宏展現了其作為決策者謹慎的一面，但馬東敏的投資速度不僅精明而且理性，是個優秀的女性領導者，對於百度投資和雙方合作的價值與未來市場等，計算得相當明白也非常準確。
李彥宏曾說過，回到中國創辦百度幕後最大的推手是他的妻子馬東敏，甚至說過「沒有妻子就沒有百度」這句話，其實當時在美國念到博士的馬東敏個人成就也相當不容易，李彥宏受訪時也提到，夫妻創業對馬東敏也是一種挑戰，「為了我的事業，她毅然回國支持我，這是很不容易的」。
2018年，當時身份仍是百度董事長特別助理的馬東敏以個人名義向中國科大捐贈一億元人民幣，宣布成立「薔薇科大發展基金」，是中國科大創校以來獲得的金額最大的單筆個人捐贈，同年也向北京大學捐贈6.6億人民幣，聯合成立「北大百度基金」，用於培養校內青年人才，直到2020年10月20日，李彥宏、馬東敏夫婦以740億元人民幣財富位列《2020衡昌燒坊·胡潤百富榜》第48名，去年10月，兩人再度以840億元人民幣財富位列《2021衡昌燒坊·胡潤百富榜》第59位。