馮容潔爆黃柏峰「吃螺絲」祕辛 《機智》見面會玩壁咚
周曉涵、楊銘威今（14）日帶TVBS八點檔《機智校園生活》學生演員前進中南部，在高雄、台中舉行2場粉絲見面會，甚至還有6歲與4歲的小粉絲跟著爸爸遠從綠島而來，「川咪CP」在舞台上相愛相殺，馮容潔洩露黃柏峰小祕密，戲裡帥帥不說話是因為一開口就吃螺絲，相當可愛，2人和王新凱、吳玳慈、林輝瑝、李星鏴賣力表演主題曲《WAKE UP》，粉絲立刻跟唱，氣氛宛如大型KTV。
看見台下眾多粉絲，演員話匣子大開，楊銘威被爆料平常都素顏上戲，今天特別早起妝髮，粉絲們在台下狂讚「好帥」，他笑說：「所以，我今天比電視上帥一點。」搭檔周曉涵馬上稱讚：「都帥，今天帥100倍。」李星鏴（酒令）提前劇透「寶仔CP」兩人之後有吻戲，令粉絲都十分激動；王新凱則自爆國中住宿太屁孩，洗完澡一群男生在校園裸奔，慘遭記過處分。
兩位老師周曉涵、楊銘威被推派在「機智比手畫腳」率先示範，第一題竟出現「壁咚」，周曉涵隨機應變抓三大帥哥王新凱、黃柏峰、林輝瑝組「人肉牆壁」，霸氣將楊銘威咚在牆上，毫無防備的楊銘威瞬間露出靦腆笑容，近距離接觸引發現場觀眾瘋狂大叫。
見面會隔天就是「大猩猩」王新凱生日，演員們偷偷計畫要給壽星驚喜，藉著比手畫腳出題，秀出「大猩猩」、「生日快樂」字樣，眾人順勢送上生日蛋糕，揪粉絲大唱生日快樂歌，突如其來的祝福，令王新凱相當感動，許願希望大家繼續支持《機智校園生活》以及疫情能趕快過去。