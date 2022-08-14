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中職／劉時豪神奇魔法棒　終結富邦味全近5小時混戰

▲味全龍捕手劉時豪(圖/味全龍球團提供)
▲味全龍捕手劉時豪(圖/味全龍球團提供)

記者簡名杉/新北報導

2022-08-14 21:47:55

富邦悍將「全面攻戰」迷彩主題日第2天，在主場迎戰味全龍，今晚誰贏就能暫居第2的排名，雙方先發投手江少慶以及布里悍開局卻都陷入亂流，並且兩位投手都投不滿5局，各失3分，但後續換上中繼，反而形成投手戰都沒再失分，最後鏖戰到12局上半，劉時豪的超前分安打，終於打回龍隊第4分，最終味全龍就以4比3擊敗悍將，除了穩居聯盟第2，也總算為這場近5小時的苦戰分出勝負。

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主隊富邦悍將今晚派出江少慶先發，首局投球就被龍隊以一支安打加上四壞觸身各一次，擠成滿壘，但後續靠著隊友守備幫忙，最後用兩個滾地球有驚無險無失分化解危機。


但是味全先發洋投布里悍就沒這麼幸運了，面對悍將的首名打者王勝偉就被打出一支深遠的二壘安打，之後第3棒「力量人」范國宸馬上補上適時安打率先失分。


2局上味全馬上發動連續攻勢追平比數，但比賽來到4局下，悍將第2位上場的打者高國麟，靠著對方傳球失誤上壘，兩人出局後，悍將再連續打出兩支安打，而且再靠著觸身球跟四壞保送，一口氣攻下2分。


但今晚龍將們的韌性十足，5局上馬上用連續5支安打的攻勢，不只把比數追平，也把江少慶給打退場，今天他使用99球投了4.2局，被打出10支安打失3分，還有3次的四壞保送以及一次觸身球，雖然無關勝敗，但是防禦率升到5.46，每局被上壘率也大幅提升到1.65。


而龍隊洋投布里悍，今晚也僅投4局，被打出7支安打失3分，但跟江少慶不同的是，這3分只有1分是自責分，雖然無緣本季第10勝，防禦率仍舊維持在2.15，中繼王牌王玉譜今晚出賽2局，解決6名打者有其中5位是三振，而且還是連5次三振，防禦率低到剩0.61，最後雙方在本場比賽共使用了13位投手，勝投由味全龍洋投伍鐸拿下，富邦悍將的李建勳則吞下敗投。

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