中職／劉時豪神奇魔法棒　終結富邦味全近5小時混戰

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主隊富邦悍將今晚派出江少慶先發，首局投球就被龍隊以一支安打加上四壞觸身各一次，擠成滿壘，但後續靠著隊友守備幫忙，最後用兩個滾地球有驚無險無失分化解危機。
但是味全先發洋投布里悍就沒這麼幸運了，面對悍將的首名打者王勝偉就被打出一支深遠的二壘安打，之後第3棒「力量人」范國宸馬上補上適時安打率先失分。
2局上味全馬上發動連續攻勢追平比數，但比賽來到4局下，悍將第2位上場的打者高國麟，靠著對方傳球失誤上壘，兩人出局後，悍將再連續打出兩支安打，而且再靠著觸身球跟四壞保送，一口氣攻下2分。
但今晚龍將們的韌性十足，5局上馬上用連續5支安打的攻勢，不只把比數追平，也把江少慶給打退場，今天他使用99球投了4.2局，被打出10支安打失3分，還有3次的四壞保送以及一次觸身球，雖然無關勝敗，但是防禦率升到5.46，每局被上壘率也大幅提升到1.65。
而龍隊洋投布里悍，今晚也僅投4局，被打出7支安打失3分，但跟江少慶不同的是，這3分只有1分是自責分，雖然無緣本季第10勝，防禦率仍舊維持在2.15，中繼王牌王玉譜今晚出賽2局，解決6名打者有其中5位是三振，而且還是連5次三振，防禦率低到剩0.61，最後雙方在本場比賽共使用了13位投手，勝投由味全龍洋投伍鐸拿下，富邦悍將的李建勳則吞下敗投。