柬赴泰受害9人「僅3人求救」！返台再調查 檢警憂有共犯
一行12名台灣人，14日準備從柬埔寨入境泰國曼谷蘇旺納普機場，被懷疑是人口販運案件，我駐泰代表處經泰國警方通報後查證後成功攔截，將9人救回台灣，另有2男1女表態想返柬埔寨，遭警懷疑是人口販運集團共犯，目前被收容泰國調查中；不過，經查詢，這9名返台國人，僅有3人曾發出求救訊號，其餘6人還需調查，警方不排除其中恐藏有人蛇集團或黑幫共犯，因此一落地後進行第二波訪談。
近來柬埔寨人口販運事件爭議頻傳，泰國機場警方發現疑似有人蛇集團準備在「跨境轉賣」，遂緊急通報我駐泰代表處到場了解狀況，並通報我刑事局、移民署後發現有3人是目前台灣警方列管通報的人口販運被害人，展開營救計畫，在進一步調查確認後有9人為受害者，分別為6男3女，年齡介於23歲到42歲之間，另有因2男1女表態想返柬埔寨，不願回台灣，被認為是人口販運集團共犯，目前被收容泰國調查中。
而這9名受害者，約在14日晚間近10時搭機返抵台灣，刑事局、航警局、移民署國境大隊組成的任務小組，在一下機就立刻對9人進行第二波訪談，釐清當事人是否有頻繁赴柬緬的入出境紀錄，據《ETtoday新聞雲》報導，刑事局將進行「跨境人口販運行為模式分析」人口販運的警詢調查，不排除這6人藏有黑幫成員、跨境人蛇集團共犯。
刑事局副局長黃家琦和國際科長李泱輯，昨晚也親自到場接機、了解狀況，警方初步研判，這9名台灣人是被人蛇集團轉賣到緬甸的KK園區，正要過境泰國再到緬甸。（編輯：林莞茜）