台灣擔任明年AFACT 2023主辦方　打造亞太數位經濟共同體

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資策會與商業發展研究院共同執行「打造亞太數位經濟共同體」國際論壇中，由資策會執行長卓政宏擔任台灣 AFACT 國家代表暨論壇主席，邀請聯合國貿易便捷化與電子商務組織（UN/CEFACT） 觀光旅遊組召集人Mr. Sachin Mehta、曾受命代表聯合國UNECE及ISO等國際民間組織談判的亞太意見領袖鈴木耀夫、行政院政務委員兼數位發展部準部長唐鳳、商研院董事長許添財出席，同時也集結印泰地區國際專家共同參與。
商研院指出，近年來，台灣積極參與AFACT及UN/CEFACT，共同推展數位貿易、貿易流程簡化及數據交換標準等相關國際事務，在今年7月AFACT期中理事會中，設立於資策會的AFACT常設秘書處，說明台灣對國際社會的長期具體貢獻，深獲會員國肯定。
唐鳳致詞時指出，數據應用模式未來將適用於更大的範疇，「正如同我們見證到從 ED1到 API 的網路革新，現在又開始追求 Web3.0 的去中心化技術」，台灣式的數據治理，反應社會人民作主、創作自由的特色，希望與世界相互學習，讓數位推進人頻與環境永續共好 。
他進一步提到，超智慧時代下，以人為本的數據使用與存取將更加頻繁，因此數據跨境流通．對於國與國、區域與區域之間數據公益發展至關重要。
許添財表示，台灣多位專家長期對AFACT 與UN/CEFACT的觀光旅遊工作小組的積極努力與參與，包括參與發展永續觀光的數位資訊應用的綠皮書、白皮書等等計畫。
卓政宏則強調，AFACT自1990年代初成立以來，台灣一直是該組織積極參與的成員國，積極參與AFACT與聯合國UN/CEFACT將有助於台灣與聯合國事務接軌，台灣今年再度爭取到 AFACT 常設秘書處 ，並擔任明年AFACT 2023的主辦方，「將以更積極的行動直接與間接方式參與全球制訂相關資訊標準的國際活動」，未來與各國將有更多永續發展目標的合作 ，攜手促進數位經濟時代下的貿易便捷化。