正妹斜背包包「太兇狠」！師父忍不住回頭看 本尊神到了
常常都會有人在臉書社團中貼出一些正妹有趣的圖片，並且希望能夠靠廣大網友神到本尊，像過去就有網友發出一名捷運搭車的照片，結果旁邊阿伯瘋狂偷看的畫面，結果本尊也被找到，引起話題，然而近日就有網友丟出一張正妹斜背包包的照片，性感火辣的好身材，連路過的師父都忍不住轉頭看幾眼，引起熱議。
一名網友在臉書「爆廢公社公開版」貼出照片表示「師父在想什麼...笑成那樣」只見貼出的照片中，一名正妹穿著針織長袖，下半身則是短褲搭配搭配過膝馬靴，大秀美腿，而最火辣的是，因為正妹剛好攜帶有背帶的包包，整條背帶陷進事業線當中，好身材直接一覽無遺，加上甜美微笑，讓後方路過的師父直接忍不住轉頭多看幾眼。
貼文一出，網友紛紛回應「這個我可以！後面師父都扛不住了」、「師父如果想要還俗的話現在還可以啦XD」、「師父的眼神我只想說：起心動念」、「先不管師父有沒有在看，先把她IG給我交出來」、「那個不是師父吧哈哈哈穿著很像而已XD」、「笑起來真的很甜美！」
而也有人發現該正妹的真面目，為高人氣網紅「姚采辰」，IG的追蹤高達84.8萬，經常分享自己的日常生活與穿搭，搭配甜美笑容圈粉無數，而仔細端看姚采辰的IG，會發現該張照片其實是在2018年所拍攝，當時就有不少網友討論過該張照片，沒想到經過四年照片再度翻紅被轉傳，又掀起話題。（編輯：張嘉哲）