站回季線！台股早盤漲逾80點　貨櫃三雄綠油油跌多

美股四大指數上週五（12日）皆收漲，台北股市今（15）日開盤也跟著漲，早盤一度漲80多點，來到15371點，站回季線15349點，但隨後漲幅縮小。權值股台積電早盤漲4元，來到521元，漲幅0.5%以上。其他晶圓代工也強勢，如聯電、世界先進漲1到2%。不過，貨櫃三雄成為壓盤重心，長榮、陽明與萬海跌2到3%。
美股道瓊指數上週五上漲424.38點，或1.27%，收33761.05點；那斯達克指數上漲267.27點，或2.09%，收13047.19點；標普500指數上漲72.88點，或1.73%，收4280.15點；費城半導體指數上漲89.1點，或2.99%，收3067.8 點。
台北股市今日開盤漲43.95點，加權股價指數以15332.92點開出，早盤漲80多點，來到15371點，站回季線15349點，但隨後漲幅縮小。權值股台積電早盤漲4元，來到521元，漲幅0.5%以上。聯電也強勢漲2%以上，來到43.3元。世界先進則漲1.5%，來到77.7元。
其他重要電子股，如聯發科漲1.75%，來到696元。友達漲1.6%、日月光也漲超過1%以上。ABF載板南電、新興、景碩強勢漲2到4%多。IC設計則成為資金避風港，海德威飆漲停，創惟、晶心科、九暘漲7到8%，安國漲6%以上。光學族群表現也不俗，亞光、玉晶光、華晶科漲1到4%之間。另外，貨櫃三雄跌多，長榮、陽明與萬海跌3%上下，其他裕民、新興中航也跌超過1%。