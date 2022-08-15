北捷忠孝復興4號出口開了！SOGO新超市見客　開幕買1送1

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於是遠東SOGO忠孝館趁施工期，順勢將B2超市及食品銘店進行開幕35年來最大規模改裝，以「Food Gallery」為概念，升級空間硬體、優化購物體驗，不只將賣場高度挑高並把走道部分加寬，更打造全台首創UV-C推車滅菌艙，疫情時代採買更安心；並新設Fresh Club會員獨享禮遇專人服務台，以客為尊。
最精彩的莫過於全新進駐的8家美食饗宴，包括百貨首家Deli de Saison旬味廚房by N°168 PRIME五星熟食，買得到威靈頓牛頰，法式油封鴨腿等明星商品，及每日現做的輕食沙拉與三明治；首度販售便當的南門市場名店億長御坊、首次進駐百貨的優質油品名店Hunter’s Dream、老台北漢餅名店三統漢果子、用花蓮好米及艾草每日新鮮做成米食的愛芝園米食手工場，及郭榮市手工火腿、源之家、新譯漢方。
忠孝超市因應高價肉品市場所需，特別增加和牛專櫃；也首度引進鮮花販售，提升生活儀式感。並與台灣在地的青農／小農合作，提供消費者Farm to Table的新鮮時令蔬果。改裝後特別增設活動專區，依照季節時令，安排不同主題的名店或季節商品進駐，推出快閃美食活動，8/16(二)～8/17(三)引進百貨首發草山包子，帶來五色玫瑰饅頭組。
歡慶開幕推出多款買一送一優惠，8/22(一) 彼內朶 1974考起司蛋糕6吋（原價395元／顆）；8/29(一) Hunter’s Dream澳洲巴薩米克醋250ml（售價480元／瓶 ，限量100組）；固力果 9袋入POCKY棒 巧克力／草莓（售價189元／包，共限量300組，可混搭）；Califa Farms 杏仁奶／燕麥奶（咖啡師配方，原價239元／瓶）；安心巧廚 澳洲和牛雪花系列（原價680元／盒）；P&G ariel洗衣精系列（原價280元／瓶，限量200瓶），通通限時買一送一。
除了8/11(四)～8/31(三)開幕獻禮，Fresh Club會員當日於B2超市單筆滿1,000元(含)以上，即可憑快樂購卡及同卡號銷貨明細至B2寄物台兌換「Fresh Mart環保購物袋」壹個（每個會員限兌換壹個、不累贈）；還有環保集點購、美食樂悠遊各種促銷滿額贈。8/20(六)～8/21(日)加碼SOGO APP超市週末好禮贈，憑SOGO APP內快樂購卡（20084開頭之會員條碼），於B2超市單筆消費滿1,000元(含)以上之同卡號電子發票及銷貨明細，可兌換「噶瑪蘭麥汁310ml」壹瓶，（各週限量300瓶，送完為止）。
質感超市Mia C'bon也於台北大葉高島屋開設旗下第19家門市，同時也是品牌首間旗艦店，占地350坪，提供永續農法、新鮮直送、