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北捷忠孝復興4號出口開了！SOGO新超市見客　開幕買1送1

▲台北捷運忠孝復興站4號出口開通了！遠東SOGO忠孝館B2超市及食品銘店同步最大規模改裝見客，挑高賣場並將走道加寬，更打造全台首創UV-C推車滅菌艙，及公開五星熟食等8家全新品牌進駐等，開幕期間祭出商品買一送一感恩回饋。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台北捷運忠孝復興站4號出口開通了！遠東SOGO忠孝館B2超市及食品銘店同步最大規模改裝見客，挑高賣場並將走道加寬，更打造全台首創UV-C推車滅菌艙，及公開五星熟食等8家全新品牌進駐等，開幕期間祭出商品買一送一感恩回饋。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-08-15 13:54:462022-08-15 13:56:44

今年1月台北捷運忠孝復興站4號出口，為改善通行品質封閉施工，總算於今（15）日開通了！身為全台北市最早與捷運連通接軌的百貨賣場，遠東SOGO忠孝館趁施工期，也將B2超市及食品名店進行開幕35年來最大規模改裝，不只將賣場高度挑高並把走道部分加寬，與嶄新的捷運連通口開通一起慶祝開幕，除了打造全台首創UV-C推車滅菌艙，公開五星熟食等8家全新品牌進駐，搭配草山包子等多家百貨首發快閃美食，更祭出商品買一送一感恩回饋。

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SOGO忠孝館B1與忠孝復興捷運連通至今已超過20年，是不少民眾前往台北東區逛街通行的便利出口，今年歷經7個多月的封閉施工，改善成「上下雙向手扶梯」，以符合現今高齡化社會消費者及通勤族的行動需求。根據SOGO官方統計，去年（2021）1～7月光從與捷運4號出口連接的忠孝館B1連通口，入店的人流有超過150萬人次；而忠孝館B2的食品超市樓層，年度業績更超過9億。

於是遠東SOGO忠孝館趁施工期，順勢將B2超市及食品銘店進行開幕35年來最大規模改裝，以「Food Gallery」為概念，升級空間硬體、優化購物體驗，不只將賣場高度挑高並把走道部分加寬，更打造全台首創UV-C推車滅菌艙，疫情時代採買更安心；並新設Fresh Club會員獨享禮遇專人服務台，以客為尊。

▲SOGO忠孝館B2全新寬敞明亮的超市及食品銘店。（圖／記者蕭涵云攝）
▲SOGO忠孝館B2全新寬敞明亮的超市及食品名店。（圖／記者蕭涵云攝）
▲館方透露億長御坊一天業績9萬，開幕至今5天進帳45萬。（圖／記者蕭涵云攝）
▲館方透露億長御坊一天業績9萬，開幕至今5天進帳45萬。（圖／記者蕭涵云攝）
最精彩的莫過於全新進駐的8家美食饗宴，包括百貨首家Deli de Saison旬味廚房by N°168 PRIME五星熟食，買得到威靈頓牛頰，法式油封鴨腿等明星商品，及每日現做的輕食沙拉與三明治；首度販售便當的南門市場名店億長御坊、首次進駐百貨的優質油品名店Hunter’s Dream、老台北漢餅名店三統漢果子、用花蓮好米及艾草每日新鮮做成米食的愛芝園米食手工場，及郭榮市手工火腿、源之家、新譯漢方。

忠孝超市因應高價肉品市場所需，特別增加和牛專櫃；也首度引進鮮花販售，提升生活儀式感。並與台灣在地的青農／小農合作，提供消費者Farm to Table的新鮮時令蔬果。改裝後特別增設活動專區，依照季節時令，安排不同主題的名店或季節商品進駐，推出快閃美食活動，8/16(二)～8/17(三)引進百貨首發草山包子，帶來五色玫瑰饅頭組。

▲超市首度進駐鮮花，與水果禮盒搭配成送禮專區。（圖／記者蕭涵云攝）
▲超市首度進駐鮮花，與水果禮盒搭配成送禮專區。（圖／記者蕭涵云攝）
▲食品銘店既明亮又開闊，連平日下午也人潮不斷。（圖／記者蕭涵云攝）
▲食品銘店既明亮又開闊，連平日下午也人潮不斷。（圖／記者蕭涵云攝）
歡慶開幕推出多款買一送一優惠，8/22(一) 彼內朶 1974考起司蛋糕6吋（原價395元／顆）；8/29(一) Hunter’s Dream澳洲巴薩米克醋250ml（售價480元／瓶 ，限量100組）；固力果 9袋入POCKY棒 巧克力／草莓（售價189元／包，共限量300組，可混搭）；Califa Farms 杏仁奶／燕麥奶（咖啡師配方，原價239元／瓶）；安心巧廚 澳洲和牛雪花系列（原價680元／盒）；P&G ariel洗衣精系列（原價280元／瓶，限量200瓶），通通限時買一送一。

除了8/11(四)～8/31(三)開幕獻禮，Fresh Club會員當日於B2超市單筆滿1,000元(含)以上，即可憑快樂購卡及同卡號銷貨明細至B2寄物台兌換「Fresh Mart環保購物袋」壹個（每個會員限兌換壹個、不累贈）；還有環保集點購、美食樂悠遊各種促銷滿額贈。8/20(六)～8/21(日)加碼SOGO APP超市週末好禮贈，憑SOGO APP內快樂購卡（20084開頭之會員條碼），於B2超市單筆消費滿1,000元(含)以上之同卡號電子發票及銷貨明細，可兌換「噶瑪蘭麥汁310ml」壹瓶，（各週限量300瓶，送完為止）。

質感超市Mia C'bon也於台北大葉高島屋開設旗下第19家門市，同時也是品牌首間旗艦店，占地350坪，提供永續農法、新鮮直送、友善環境、品牌專櫃、異國零食、世界飲酒共約12,000項優選商品。看準天母高端消費與國際融合的區域特色，店內貼心設置專屬休息區、牛排代客現煎服務、自組水果禮品包裝等服務，更以健康、有機、在地訴求推出獨家生鮮品牌EUGENIE優境生鮮，提供從冰箱到餐桌的精緻選品。

▲大葉高島屋8月正式開幕Mia C'bon質感超市。（圖／Mia C'bon提供）
▲大葉高島屋8月正式開幕Mia C'bon質感超市。（圖／Mia C'bon提供）
▲Mia C'bon首間旗艦店佔地350坪，鎖定天母高端消費。（圖／Mia C'bon提供）
▲Mia C'bon首間旗艦店佔地350坪，鎖定天母高端消費。（圖／Mia C'bon提供）


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