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只是開端？美國祭殺手級禁令限EDA出口　中國恐倒一片

▲美國祭出EDA軟體出口管制措施，恐將衝擊中國半導體產業發展。（圖／NOWnews合成）
▲美國祭出EDA軟體出口管制措施，恐將衝擊中國半導體產業發展。（圖／NOWnews合成）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-08-15 10:43:31

美國商務部工業與安全局宣布，將自8月15日起祭出四大出口管制措施，其中以用來開發3奈米以下EDA軟體禁令備受關注。雖然美國沒有特別明指中國，但三大EDA軟體廠商包辦全球市佔率77%，若無法進口EDA，等於無法製造晶片，有中國分析指出，中國2000多家IC設計企業很可能會因此「倒一半或成為垃圾」。

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綜合外媒報導，美國新一波技術管制涵蓋了可承受高溫電壓的第四代半導體材料氧化鎵（Ga2O3）和金剛石兩項半導體材料、用於GAAFET架構的半導體EDA（Electronics Design Automation）軟體，以及渦輪發動機的壓力增益燃燒技術（Pressure-gain combustion，PGC）。

美國商務部工業與安全局副局長艾斯特維茲（Alan Estevez ）表示，半導體技術發展越快、越高效及越耐用，甚至可在惡劣的環境下運作，可能會改變商業和軍事領域的「遊戲規則」，他強調「當我們認識到風險，並與國際夥伴合作一起行動，才能確保實現我們共同的安全目標。」

四大出口管制措施是以美國為首的42個國家，共同在2021年12月舉行的會議中，達成管制先進技術的控制，而美國的出口管制涵蓋的比國際協議更廣泛，還包括了生產半導體所需的額外設備、軟體和技術。

在四大出口管制措施當中，以涵蓋功能設計、佈線、驗證等環節的關鍵EDA軟體的管制最受到關注。EDA是一種電子設計自動化軟體，用來設計、分析、優化和驗證IC的性能，為開發驗證3奈米以下GAAFET架構的關鍵，可打造更快、更高效、更耐用的IC，因此被稱為是「晶片之母」，沒有EDA幾乎無法製造晶片。EDA可以被用在軍事、航太的各種應用，包括國防與通訊衛星。

由於目前新思科技（Synopsys）、楷登電子（Cadence）和西門子（Siemens EDA）的全球市占率達77%，雖然美國並未明指中國，但此次的禁令將無疑限制中國晶片設計廠商邁向3奈米及以下先進製程。

中媒分析指出，由於中國近2000家的晶片設計廠商，其中有四分之三都是國外EDA軟體廠商包辦，若美國全面禁止EDA，恐會因難以開發新產品，中國廠商「一大半會死掉或者成為垃圾」，因為新產品難以繼續開發，中國國產EDA廠商也會更加艱難，客戶量也會大為減少。

也有分析憂心，禁止出口EDA只是開端，由於中國在CAE（電腦輔助工程）、CAD（電腦輔助設計）、CAM (電腦輔助製造）這三個工業軟體也高度仰賴進口，如果往後也停售，中國工業將會失去大半設計能力。

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