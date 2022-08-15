只是開端？美國祭殺手級禁令限EDA出口　中國恐倒一片

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美國商務部工業與安全局副局長艾斯特維茲（Alan Estevez ）表示，半導體技術發展越快、越高效及越耐用，甚至可在惡劣的環境下運作，可能會改變商業和軍事領域的「遊戲規則」，他強調「當我們認識到風險，並與國際夥伴合作一起行動，才能確保實現我們共同的安全目標。」
四大出口管制措施是以美國為首的42個國家，共同在2021年12月舉行的會議中，達成管制先進技術的控制，而美國的出口管制涵蓋的比國際協議更廣泛，還包括了生產半導體所需的額外設備、軟體和技術。
在四大出口管制措施當中，以涵蓋功能設計、佈線、驗證等環節的關鍵EDA軟體的管制最受到關注。EDA是一種電子設計自動化軟體，用來設計、分析、優化和驗證IC的性能，為開發驗證3奈米以下GAAFET架構的關鍵，可打造更快、更高效、更耐用的IC，因此被稱為是「晶片之母」，沒有EDA幾乎無法製造晶片。EDA可以被用在軍事、航太的各種應用，包括國防與通訊衛星。
由於目前新思科技（Synopsys）、楷登電子（Cadence）和西門子（Siemens EDA）的全球市占率達77%，雖然美國並未明指中國，但此次的禁令將無疑限制中國晶片設計廠商邁向3奈米及以下先進製程。
中媒分析指出，由於中國近2000家的晶片設計廠商，其中有四分之三都是國外EDA軟體廠商包辦，若美國全面禁止EDA，恐會因難以開發新產品，中國廠商「一大半會死掉或者成為垃圾」，因為新產品難以繼續開發，中國國產EDA廠商也會更加艱難，客戶量也會大為減少。
也有分析憂心，禁止出口EDA只是開端，由於中國在CAE（電腦輔助工程）、CAD（電腦輔助設計）、CAM (電腦輔助製造）這三個工業軟體也高度仰賴進口，如果往後也停售，中國工業將會失去大半設計能力。