興富發七期豪宅首發「鉑金愛悦」 國際團隊聯手打造

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對於專注打造豪宅和飯店的興富發建設來說，進駐七期不能缺席，今年推出新案的「鉑金愛悦」，基地位在西屯區市政北一路燙金地段，週邊豪宅林立，沒有吵雜的喧嘩聲及車潮，感受到的是鬧中取靜的絕美環境；規劃地上37層、地下7層的指標性豪宅建案；規畫48至65坪、3至4房，總銷逾百億。
興富發近年打造凱悅、雅樂軒等知名飯店，目前也已經營業中，這次把飯店成功設計帶進住宅領域中，憑藉著累積藝術眼光與時尚品味、長期打造豪宅與飯店的豐富經驗，實際應用在「鉑金愛悦」，特別重金聘請設計界鼎鼎大名的室內設計團隊pia interior規劃操刀公設，包括接待大廳、游泳池、健身房、Lounge Bar等，運用設計飯店的的經驗與思維，打造具高質感、時尚優雅氛圍的公設空間；室內空間則禮聘國際百大五星酒店、總統套房指定夥伴 GA與pia interior 重量級雙設計，設計極具品味與質感的室內空間；並透過坪數和產品定位與巿場上其他產品做出區隔，搶攻高端客群。
更值得一提的還有「全室中空樓板」，在樓板鋼筋結構網中，加入可吸音的保麗龍球，然後再灌澆混凝土。由於比RC輕，可做得比較厚，不只可隔音，還能隔熱兼抗震。
三大團隊聯手出擊，打造出七期與眾不同的豪宅作品，與市場做出區隔，打造七期鬧中取靜的精緻豪宅；而建案總體規劃決定身價的抗跌性，興富發不論是知名度與高端形象，讓消費者印象深刻，此次推出國際級作品，自然受到台中科技新貴及頂級客層喜愛。
「鉑金愛悦」目前主要鎖定換屋族，有興趣買家不乏台商買給二代，或是企業主買來自用；在疫情干擾與通膨雙重影響下，買屋對抗通膨，已成投資置產的顯學、房貸處於低利率現況，讓豪宅房市交易量持續穩健，高資產客層著重考量土地稀缺性，與房地產長遠的保值增值空間，舉凡萬中選一的地段、產品特殊性，以及建商品牌，都是考量重點。
興富發集團未來在七期、台灣大道沿線，將陸續有飯店、辦公、住宅等新案推出；據實價登錄顯示，七期房價已站穩7字頭，8字頭也陸續出現，房子單價越高，規畫上只會更用心，更具國際性，藉時會引進更多設計大師操刀設計，未來七期的天際線只會更加璀璨。
興富發集團與PIA、GA設計團隊為回饋忠實客戶，特別提供客戶按自己選購的裝潢方案給予裝修設計費優惠，讓客戶能夠住進自己心目中最理想的空間。
讓家就像總統套房 門廳就像五星飯店
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