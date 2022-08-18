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興富發七期豪宅首發「鉑金愛悦」 國際團隊聯手打造

▲臺中軟硬實力兼具，一直以來也都是隱形冠軍企業的主要發展基地。（圖／品牌提供）
▲臺中軟硬實力兼具，一直以來也都是隱形冠軍企業的主要發展基地。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-08-18 11:00:00

台中七期新市政，作為台中地價最高、最精華的地區，也是公共設施發展密集之地，身為台中首屈一指的蛋黃區，在後疫情時代，台商返台、資金幾乎集中中台灣，七期重劃區成為了各大建商搶地的指標區域。國內知名建商「興富發建設」投資中台灣，直接搶進七期燙金地段，今年2大推案總銷逾百億，可以說是相當罕見；找來國際知名設計團隊，打造出七期少有的指標性建案「鉑金愛悦」。

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七期發展30餘年，完善都市規劃、市政資源挹注、秋紅谷夏綠地公園的城市綠海、業績全台稱霸的新光三越‧大遠百、登上世界舞台的國家歌劇院，薈萃政治、金融、商業、藝文等重大機能，將七期新市政推上不可取代之地位，媲美台北信義計畫區；商辦帶動的機能，更讓外商、企業集團紛紛進駐投資，讓七期成為國際都會中心；秋紅谷、國家歌劇院等設施，為商業氣息濃厚的七期中，注入一股文藝悠閒的氛圍。

對於專注打造豪宅和飯店的興富發建設來說，進駐七期不能缺席，今年推出新案的「鉑金愛悦」，基地位在西屯區市政北一路燙金地段，週邊豪宅林立，沒有吵雜的喧嘩聲及車潮，感受到的是鬧中取靜的絕美環境；規劃地上37層、地下7層的指標性豪宅建案；規畫48至65坪、3至4房，總銷逾百億。

▲室內空間則禮聘國際百大五星酒店、總統套房指定夥伴 GA與pia interior 重量級雙設計，設計極具品味與質感的室內空間。（圖／品牌提供）
▲室內空間則禮聘國際百大五星酒店、總統套房指定夥伴 GA與pia interior 重量級雙設計，設計極具品味與質感的室內空間。（圖／品牌提供）
興富發近年打造凱悅、雅樂軒等知名飯店，目前也已經營業中，這次把飯店成功設計帶進住宅領域中，憑藉著累積藝術眼光與時尚品味、長期打造豪宅與飯店的豐富經驗，實際應用在「鉑金愛悦」，特別重金聘請設計界鼎鼎大名的室內設計團隊pia interior規劃操刀公設，包括接待大廳、游泳池、健身房、Lounge Bar等，運用設計飯店的的經驗與思維，打造具高質感、時尚優雅氛圍的公設空間；室內空間則禮聘國際百大五星酒店、總統套房指定夥伴 GA與pia interior 重量級雙設計，設計極具品味與質感的室內空間；並透過坪數和產品定位與巿場上其他產品做出區隔，搶攻高端客群。

更值得一提的還有「全室中空樓板」，在樓板鋼筋結構網中，加入可吸音的保麗龍球，然後再灌澆混凝土。由於比RC輕，可做得比較厚，不只可隔音，還能隔熱兼抗震。

三大團隊聯手出擊，打造出七期與眾不同的豪宅作品，與市場做出區隔，打造七期鬧中取靜的精緻豪宅；而建案總體規劃決定身價的抗跌性，興富發不論是知名度與高端形象，讓消費者印象深刻，此次推出國際級作品，自然受到台中科技新貴及頂級客層喜愛。

「鉑金愛悦」目前主要鎖定換屋族，有興趣買家不乏台商買給二代，或是企業主買來自用；在疫情干擾與通膨雙重影響下，買屋對抗通膨，已成投資置產的顯學、房貸處於低利率現況，讓豪宅房市交易量持續穩健，高資產客層著重考量土地稀缺性，與房地產長遠的保值增值空間，舉凡萬中選一的地段、產品特殊性，以及建商品牌，都是考量重點。

興富發集團未來在七期、台灣大道沿線，將陸續有飯店、辦公、住宅等新案推出；據實價登錄顯示，七期房價已站穩7字頭，8字頭也陸續出現，房子單價越高，規畫上只會更用心，更具國際性，藉時會引進更多設計大師操刀設計，未來七期的天際線只會更加璀璨。

興富發集團與PIA、GA設計團隊為回饋忠實客戶，特別提供客戶按自己選購的裝潢方案給予裝修設計費優惠，讓客戶能夠住進自己心目中最理想的空間。



讓家就像總統套房　門廳就像五星飯店
瞭解更多：「鉑金愛悦」https://lihi1.cc/G84y1

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