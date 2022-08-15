台股站回季線！法人：短線易過熱 建議尋找利空不跌個股
美股上週五四大指數皆漲，今（15）日台股跟著漲，上午10點半過後，漲逾110點，站回季線。法人指出，美股已經扭轉季線，可以大膽假定底部已出現，而台股自國安基金決定護盤以來也漲多，短線易過熱，建議保持冷靜，把握拉回機會，可尋找利空不跌股票，並配合法人動向。
永豐投顧表示，美國六月CPI爆出年增9.1%，七月底的FOMC會議只升息3碼，已經讓市場懷疑FED沒有力抗通膨的打算。七月CPI則降到8.5%，FED官員應該更有理由溫和升息，加上美股已經扭轉季線，可以大膽假定底部已出現。
另外，台股週K連六紅，日KD則來到80以上，自國安基金決定護盤以來，台股已上漲約1400點，再加上逼近季線壓力，短線過熱，不過長期趨勢顯現變化，跡象雖未明確，但多方逐漸占優勢，所以短線建議冷靜，把握拉回機會。
永豐投顧進一步表示，七八月已有多場公司的法說與財報接踵登場，內容普遍談到需求疲弱與庫存過高，不過比對法說與股價表現，市場有提前反應利空的現象，建議尋找利空不跌股票，並配合法人動向。
綜合以上分析，永豐投顧指出，本週台股多方攻勢可能加快，但也容易累積風險，注意量能變化，2500億以上大量容易出現拉回，追價謹慎，逢回可增加持股，選股以跌深科技股優先。本週指數區間看15000點至15600點。