桃園汽車旅館命案！持刀男自殘恐嚇 遭前妻燈具砸頭打死
桃園市蘆竹區某間汽車旅館，前（13）日發生一起命案，一對離婚夫妻相約在汽車旅館談事情，不料56歲的祈姓男子疑似因酒後情緒激動，拿刀自殘還威脅要與43歲的泰國籍前妻「同歸於盡」，前妻拿起手邊的房內燈具朝祈男頭上砸去，結果竟將祈男砸死。警方訊後依殺人罪將她移送桃園地檢署，昨晚深夜以10萬元交保，限制住居。全案詳細過程，仍待進一步調查釐清。
據了解，祈男疑似長期有酗酒問題，過去曾有家暴前科，泰國籍前妻祈女因此與他離婚。兩人13號相約在汽車旅館，本是祈男要請前妻祈女陪同前往醫院，不料兩人卻因細故發生口角。
祈男疑似喝酒導致情緒激動，拿水果刀自殘，刺傷自己腹部，隨後又揚言要與前妻祈女同歸於盡。前妻祈女於是手持房內的燈具反擊，祈男頭部挨打後倒地不起，結果送醫急救仍是宣告不治。
檢警目前依殺人罪偵辦中，至於詳細的案發過程與死因，仍待後續調查釐清。（編輯：倪浩軒）
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