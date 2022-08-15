台中幼兒園疑爆性侵！4歲女童：上國中後「哥哥」會娶我

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到了7月初，女兒崩潰哭訴，指她說出此事後在學校遭暴打，不僅中午沒得睡覺、飯也沒得吃。由於校方堅稱沒有動手，雙方溝通不良，媽媽決定將女兒轉學。但女兒到新學校後，仍對舊學校有很大的陰影，家長遂帶孩子向心理醫生求助。
媽媽說，8月8日諮商過程中，女童提及幼兒園內，有一名30幾歲的男助教經常捏她、用性器官摩擦她的私密處。諮商師問：「哥哥是否說，是在跟你玩？」女童回：「你怎麼知道？」還天真的描述，「哥哥」說愛她、上國中後要娶她、之後生一個男生一個女生。諮商師立即通知醫院社工、隔天家長報案、到醫院驗傷，驗傷單指處女膜完整，但私處疑似擦傷。
羅廷瑋在記者會中打電話給該準公共幼兒園園長，園長表示，一開始家長反映孩子回家後說被打，但園內師長沒人動手，7月爸爸來辦離校時，她曾主動和爸爸溝通，但爸爸說沒事了。
園長說，她以為該事件已經結束，也沒聽過孩子陳述的錄音檔內容，目前只能交給司法調查。至於家長指控的男助教，事發時是一位行政人員，平常很少和孩子接觸，本學期已轉任助理教保員。
社會局則表示，全案尚需釐清，目前由檢察官指揮偵辦中，市府相關單位將全力配合調查，協助有關單位和家屬找出真相。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110