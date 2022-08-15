特企／為開學做準備！全國電子數位早鳥價回饋學子神支援
全國電子表示，開學季購買筆電的學子增加，利用暑期這波開學聯歡慶，推平板神支援，指定平板最優87折起，提供Apple、三星、Lenovo、華為、Nokia等多款平板選擇，全國電子獨家再送市價780元影音轉接器贈品，還有加碼抽SONY PS5遊戲主機，另外現場加購平板周邊商品，最高再省１千元，加購 Apple AirPods (第三代) 加購價也只要4990元 (市價5990元)。除此之外，購買三星手機A53等指定手機平板，再享好禮送以及優惠折扣喔。
全國電子揪感心，揪愛88表心意，全國電子為了讓您更輕鬆挑選給最愛的爸爸各式好禮，特別與多家銀行配合，登錄最高回饋10000元，全館商品分期0利率，最高可享24期，指定花旗銀行卡友，獨享12/15/24期0利率，而持有玉山、中國信託、星展銀行卡友，則可享9期0利率。
全國電子指出，在這波開學季聯歡慶活動，除了筆電/桌電有好康之外，FUN暑假購買電視享滿萬送千，指定機型滿4萬再送千元旅遊購物金，另外再享電視滿額禮唷；購買冰箱、洗衣機舊換新指定機型享優惠8折起，指定機型最高可再送3500折價券，登錄發票還有機會送你去福容大飯店享受夏日輕旅行，讓消費者換新家電有機會與家人一同出遊。
天氣熱得受不了，想要讓府上清涼舒爽，更換冷氣還有9折優惠，綁定LINE好友天天再抽海量500元折價券，除此之外在全國電子購買空調可享獨家服務與優惠，享總統級精緻安裝外還有八年免費延長保固，週末購買綠點空調最高再送2000元，貨物稅減徵最高再退2000元，北市節能加碼補助空調一台3000元，另外，還能享有原廠好禮富士通空調最高可現折3000元喔。