越南移工為台貢獻、工傷昏迷　移民署與行善團攜手救援

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移民署南區事務大隊嘉義市服務站得知阿松的不幸境遇後，協助轉介給長期投入慈善志業的嘉義市嘉邑行善團，順利緊急募得返鄉旅費，也讓阿松的哥哥終於放下心中一塊大石，他在離臺前特別說：「謝謝移民署、嘉義市嘉邑行善團以及每一位來到台灣所見到的人，由於大家的無私幫助，才能夠順利帶阿松返回越南與家人團聚。雖然身處異鄉，但時時刻刻都能夠感受到臺灣社會的溫暖，真的非常感謝！」
嘉義市嘉邑行善團理事長徐文志表示，行善團秉於54年創立的初衷，傳承超過一甲子仍未曾改變，以社會服務及慈善活動為宗旨，妥善運用來自各方善心人士的捐款，投入造橋、施棺（喪葬救助）、鋪路及貧困扶助四大志業，期許成為一束火把，協助陷入困境的人們驅走眼前黑暗，並點亮繼續往前邁進的道路。而愛心不分國籍，行善團經嘉義市服務站告知阿松處境後，基於人道關懷，在最快速的時間內，協助他返回越南，也完成家屬心願。希望這樣的善行循環，能夠持續為這個社會帶來正向的改變。
嘉義市服務站主任黃艷薰表示，非常謝謝嘉義市嘉邑行善團的熱心協助，也期待行善團正在進行的該團歷史編撰工作，相信這些善心造福的故事，能夠激發出社會中更多仁風義舉。移民署也將持續透過公私協力方式，整合在地資源，深化推動外來人口照顧輔導工作。若是發現有急難救助需求的特殊境遇個案，將適時提供資源轉介或關懷輔導等服務，攜手政府與民間部門共同協助個案解決困難。