▲開全國首例！台鐵台東站設太陽光電庇蔭棚架

推動太陽光電為國家能源政策要項之一，亦是配合世界環保趨勢。為響應政府綠能、節能減碳政策及提升旅運服務品質，台鐵局資產開發中心花蓮營業所針對臺東站區建物屋頂、露天人行道及停車場，含自行車、機車，及計程車排班區精心規劃設置太陽光電棚架，臺東車站站區成為全國先例，成為被太陽光電板守護的綠電車站。
充足無遮蔭的日照使臺東站區有得天獨厚的條件來規劃設置發展太陽光電，整個站區計有12棟建築物規劃設置屋頂型太陽光電，設置面積5,114平方公尺、設置容量734.14瓩，另外露天的人行道、停車場、計程車排班區則維持原使用用途，規劃設置整合型太陽光電棚架，設置面積3,538平方公尺、設置容量779.275瓩。
台鐵表示，整個站區設置總容量達1,513.415瓩，每年約可發綠電148萬9,201度電，初估每年可減少碳排量約82萬5,017公斤，相當於2座大安森林公園，台鐵局每年收取售電回饋金約87萬元以增裕營收。
創新利用的初衷即是讓旅客至車站搭車、轉乘、取車等在站區行走及計程車司機排班候客可免受日曬雨淋及提供更舒適的服務環境為構想，進而提升臺東站區整體旅運品質及旅客滿意度；例如在收費機車停車場設置太陽光電棚架並於下方加裝省電照明裝置，加強夜間明亮度，不僅停車位使用率明顯提升，出入旅客安全性也更加保障。
計程車排班區加裝太陽光電棚架，獲得司機員好評，不僅使他們和搭車旅客免受日曬雨淋，豔陽高照時車輛不用再怠速開空調降低車內溫度，同時還能享受徐徐輕風拂面，當然還能收節能減碳及減少空氣汙染效益。台鐵局表示，會擴展此規劃理念和成效到其他車站，相信將會得到社會大眾更多的認同和讚賞。