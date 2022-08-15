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跨世代論壇剩3天！美女主播白喬茵現身傳授青年從政心法

▲高雄左楠議員參選人白喬茵18號受邀參加跨世代論壇。（圖／取自白喬茵臉書）
▲高雄左楠議員參選人白喬茵18號受邀參加跨世代論壇。（圖／取自白喬茵臉書）

記者李詠平/綜合報導

2022-08-15 14:14:072022-08-15 14:41:54

年底除了九合一大選，同時也將迎來18歲公民權修憲案的公民複決，青年參政的年齡可望下修。《NOWnews今日新聞》週四（18日）舉辦跨世代論壇，也聚焦在年輕世代參政的種種議題，其中包括青年如何參政，以及探討現今選舉制度對青年友善與否。論壇來賓從新生代的政治素人到資深政界人物都不缺席，其中上午10點、以「青年該如何參政」為主題的第一場論壇，更請來今年年底將參選高雄市議員的白喬茵到場分享從政心法。

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現年34歲的白喬茵，原本是記者和主播，由於外型亮眼，外界又有「美女主播」的稱號。她在2019年加入高雄市長韓國瑜市府新聞局團隊出任副發言人，開啟從政之路; 後續擔任台中第二選區立委補選候選人顏寬恒的競選團隊發言人，今年更接下國民黨發言人一職，現正參選年底的高雄市第4選區（左營、楠梓）議員選舉。白喬茵將在18號出席跨世代論壇，分享自己如何從「美女主播」變身政壇新星。

第一場論壇「青年該如何參政」由百萬人氣YouTuber志祺七七主持，同場來賓還有立委林昶佐、台北市議員苗博雅、高雄市議員黃捷、正參選台北市議員的「學姊」黃瀞瑩和全台最年輕里長郭書成，不同政黨的年輕新秀同台，也讓外界期待會擦出什麼樣的火花。

《NOWnews今日新聞》長期關切修憲議題，因應年底18歲公民權修憲案的公民複決案，舉辦跨世代論壇，現場預計邀集超過百位學生參與討論， 另外值得關注的是開幕貴賓還邀來總統蔡英文親自致詞，更讓18歲公民權議題備受關注。

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