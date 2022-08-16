獨／自責對不起相馬茜！李玖哲騎腳踏車通勤　拚美國買房

我是廣告 請繼續往下閱讀
相馬茜如此貼心，反而讓李玖哲愧疚不已，他直言很對不起老婆，但為了生計還是要好好努力工作，不然會餓死，相馬茜知道李玖哲對她抱歉，曾出言給予打氣，李玖哲轉述：「她會跟我說，『你很幸運，現在世界還有疫情，但你還可以辦演唱會』。」說起疫情，李玖哲心有戚戚焉，因為疫情關係，每次與太太相聚都得相隔許久，讓他受不了，「我美國的爸媽，已經3年沒見到了，上次見面已經是2019年，之後就沒再見面。」
李玖哲感性表示，他覺得自己很幸運也很感謝，在疫情期間一直都有工作，但工作多也有煩惱，他開玩笑的說：「我這段時間不斷的有工作，跟之前沒有工作的差別，就是現在工作太多也很痛苦。」私底下的他，對自己省吃儉用，除了吃的會吃好一點，沒有車子的他，都以腳踏車、搭公車、捷運，在台灣的住處甚至只有一台冰箱、一部電視機、一張床。
而會這麼精簡生活的原因，是因為李玖哲想要存錢買房給爸媽，「我現在正在準備，幫爸媽洛杉磯買房，這是我想了很久的事情，中間發生很多事，不能給承諾，現在已經存到頭期款了，希望能在一、兩年達成，看我媽媽喜歡什麼樣子的房子，但現在美國的房價真的好嚇人。」
有買房計畫、與相馬茜的感情也很穩定，被問到有沒有考慮增加家人的打算，李玖哲透露：「之前有想過，但是想要小孩，不是就會有小孩。」他提到看著相馬茜備孕很辛苦，「打排卵針也有過，但沒成功，現在覺得我們都很健康就足夠了。」