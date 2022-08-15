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中國「大基金」屢傳貪腐違紀　半導體發展成牟利溫床

▲進入債務重整程序的中國紫光集團，近日傳出將進行債權人的債權清償程序。圖為2018年紫光集團參加第21屆中國北京國際科技產業博覽會。（圖／美聯社／達志影像）
▲進入債務重整程序的中國紫光集團，近日傳出將進行債權人的債權清償程序。圖為2018年紫光集團參加第21屆中國北京國際科技產業博覽會。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-08-15 12:46:18

全球如今進入半導體產業爭霸戰，中國為了抗衡對台、韓、美等晶片強國的依賴，設立俗稱大基金的「國家集成電路產業投資基金」，然而「造芯運動」多年來未見成效，美國又因疫情提高對半導體供應鏈的警覺，迫使中國更急切發展先進晶片與技術，政府一時間大舉展開貪腐調查，目的就是要清掃晶片界當中的「芯腐敗」現象，與當前通過法案、積極投資本土半導體產業的美國呈現明顯差異。

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中國自2014年6月與華芯投資、紫光通信、國開金融等中國企業合資設立大基金一期，2019年10月接續成立大基金二期，規模從1300億人民幣增添至2000億人民幣，投資領域主要包含晶片製造、IC設計、設備和材料、應用等等，當時中國「造芯」蔚為風潮，許多投資人接連湧入。

從2014年開始，「大基金」就是由財政部、國開金融及多家國企共同出資成立，是中國官方扶持本土半導體產業發展的重要力量，最初大基金一期委托「華芯投資管理有限責任公司」作為唯一管理人，採取所有權、管理權分離原則；因為資本雄厚，投資策略多為廣灑資金挹注資源卻缺乏準確性，往往不知道該投資哪間企業或必須慢慢觀察企業成效，加上大基金高層多半來自政府機構，沒有良好商業基礎導致閉門造芯淪為腐敗溫床，發展晶片製成效不彰。

▲全球致力發展半導體產業，掌握晶片技術的國家就擁有供應鏈話語權。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
▲全球致力發展半導體產業，掌握晶片技術的國家就擁有供應鏈話語權，中國也不例外。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
根據中共中央紀委國家監委網站可看出，中國近期大動作整肅相關人士，包含曾長期擔任大基金管理公司總裁的路軍、管理大基金的華芯投資前總裁、副總裁高松濤、前陣子才喊說要買下台積電的紫光集團前董事長趙偉國、紫光前任與現任總裁刁石京、張亞東都一一落馬被查，傳出違紀案後更直接與外界失聯，就連習近平的親信工信部部長肖亞慶也因涉違紀遭逮，接踵而來的重磅消息讓半導體產業烏雲籠罩。

儘管華創證券研究報告指出，大基金一期投資的20家上市公司，截至去年1月為止投報率高達262％，但大基金過去就曾被踢爆為了追求回報率，關鍵技術投資的部分稀缺，還把款項挪到非晶片業，或是把設廠成本拉高從中牟利，投資風氣不正下中國政府只好大動作介入調查反貪腐。

報告續指，當局的行為雖會打亂投資市場步調，但對半導體產業發展來說，可能會是更精實的一次重組。面對美國通過晶片法案，有意組成印太半導體供應鏈圍牆，限制中國科技業發展，國內這次貪腐整肅雖然丟盡顏面，但對於扶植國內晶片產業來說也算是拔除病灶。
 

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